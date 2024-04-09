Криза зайнятості в ЄС: хто потрібен найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Криза зайнятості в ЄС: хто потрібен найбільше (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Криза зайнятості в ЄС: хто потрібен найбільше (інфографіка)

Близько 75% роботодавців у 21 європейській країні не могли знайти працівників із потрібними навичками у 2023 році. Це на 33% більше порівняно з 42% у 2018 році. І немає жодних ознак скорочення попиту на кваліфікованих працівників.

Про це йдеться в статті euronews.com

Дефіцит кваліфікації

Дефіцит кваліфікації все більше стає серйозною проблемою для роботодавців у всій Європі, як свідчать різні опитування.

Згідно з даними Євростату, у 2023 році 54% малих і середніх підприємств (МСП) у ЄС повідомили, що труднощі з пошуком працівників із потрібними навичками є однією з їхніх найсерйозніших проблем.

ManpowerGroup, глобальна компанія з кадрових рішень, також виявила, що троє з чотирьох роботодавців у 21 європейській країні не можуть знайти необхідні їм навички. У 2018 році було 42%.

Дефіцит талантів є серйозною глобальною проблемою. «Цифри в нашому щорічному дослідженні „Нестача талантів“ різко зросли, оскільки потреба в кваліфікованих працівниках стає дедалі гострішою», — сказала Euronews Business Мара Стефан, віце-президент Global Insights у ManpowerGroup.

Дефіцит охопив і країни Європи

У середньому в 21 європейській країні 75% роботодавців повідомили про труднощі із заповненням робочих місць: від 59% у Фінляндії до 82% у Німеччині та Греції.

«У Європі ми бачимо падіння безробіття, тобто не вистачає кваліфікованих працівників, щоб заповнити існуючі або нові робочі місця. Ще більше посилює це те, що населення Європи старіє, а глобальне зниження народжуваності ще більше сприяє нестачі навичок і талантів, які ми бачимо сьогодні», підкреслила вона.

«Це частково пояснює, чому в Німеччині дефіцит сильніший, ніж у Фінляндії. У 2023 році рівень безробіття в Німеччині становив 3,0%, тоді як у Фінляндії - 7,0%, що призвело до меншого резерву для пошуку кваліфікованої робочої сили», — додала Мара Штефан.

Приблизно 54% малих і середніх підприємств у ЄС назвали труднощі з пошуком працівників із відповідними навичками.

Хто потрібен найбільше

Зазвичай стикаються з нестачею технічно підготовленого персоналу, наприклад лаборантів і механіків. Майже половина (42%) європейських малих і середніх підприємств повідомили про брак техніків.

Що стосується малих і середніх підприємств, які мають експертів з обслуговування клієнтів, близько 23% респондентів сказали, що їм не вистачає навичок для відповідних посад. Це спеціалісти з продажу, консультанти клієнтів, адміністратори тощо.

Основні причини нестачі

У середньому 56% роботодавців у ЄС відповіли, що було мало або взагалі немає претендентів, коли їх запитували про основні причини нестачі їхніх навичок.

Це був переважаючий фактор, який коливався від 18% у Швеції до 73% у Бельгії. Усі скандинавські країни повідомили про нижчі показники.

Серед «Великої четвірки» ЄС, Іспанії, Франції та Німеччини, були дещо вищі значення, ніж у середньому по ЄС.

Основними причинами, які наводили роботодавці, були:

претенденти не мали потрібної кваліфікації,

не мали навичок або досвіду (54%).

Наприклад, 41% у Франції, 70% - в Естонії, що свідчить про те, наскільки поширеною стала проблема нестачі кваліфікації.

Чому дефіцит персоналу та кваліфікації зростає

Комісія ЄС підкреслила, що дефіцит робочої сили та кваліфікації зростав у всіх державах-членах протягом майже 10 років. Цей дефіцит в основному обумовлений демографічними зрушеннями, попитом на нові навички, пов’язані з технологічним розвитком, проблеми, пов’язаними з умовами праці.

«Загалом, напружений ринок праці в 2023 році означає, що багатьом доведеться зіткнутися з труднощами в пошуку людей з необхідними м’якими та технічними навичками. Інвестиції в підвищення кваліфікації, перекваліфікацію та зосередженість на підготовці людей до роботи завтрашнього дня стали і залишатимуться більш важливими і повинні бути на порядку денному кожного бізнес-лідера», — пояснила Мара Штефан з ManpowerGroup.

Скорочення працездатного населення

Населення працездатного віку в ЄС скоротилося з 269 мільйонів у 2012 році до 264 мільйонів у 2021 році.

Згідно зі звітом брюссельської організації Business Europe «Аналіз нестачі робочої сили та кваліфікації», до 2050 року очікується втрата ще 35 мільйонів людей.

Недостатня орієнтація освітніх і навчальних програм щодо потреб ринку праці є ще одним компонентом, що призводить до нестачі відповідних кваліфікованих працівників.

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