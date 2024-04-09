ТОП-10 підприємств агросфери: лідери збільшили доходи на 35% (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 підприємств агросфери: лідери збільшили доходи на 35% (інфографіка) Сьогодні 13:04 — Аграрний ринок

ТОП-10 підприємств агросфери: лідери збільшили доходи на 35% (інфографіка)

На 35% збільшився сукупний дохід топ-10 компаній агросфери минулоріч згідно з Індексом Опендатабота.

Про це повідомив Опендатабот.

Лідери агроринку заробили майже 90 млрд грн. До Індексу потрапили компанії групи МХП Юрія Косюка, групи Кернел Андрія Веревського та групи Укрпромінвест Олексія Порошенко. Останні отримали найбільші прибутки серед усіх бізнесів з переліку.

46% сукупного доходу топу припадає на 4 компанії, які займаються розведенням свійської птиці.

Лідером топу стала компанія Миронівська птахофабрика з доходом 21,43 млрд грн. Це одна з трьох компаній групи МХП Юрія Косюка. Дохід цієї компанії у 2023 році збільшився у 1,5 рази порівняно з першим роком повномасштабної.

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Загалом, сукупний дохід 3 компаній групи МХП склав 34,32 млрд грн — майже половина або 40% сукупного доходу лідерів агросфери.

Другу сходинку посідає Лебединський насіннєвий завод групи компаній LNZ Group Дмитра Кравченко. Минулоріч підприємство збільшило свій дохід на 17%. Частка цієї компанії в сукупному доході топ-10 складає 18%.

14,71 млрд грн заробили дві компанії групи Кернел минулоріч. Це на 27% більше, ніж у 2022 році. Частка їх доходу у сукупному доході топ-10 складає 17%.

Збільшивши свій дохід у 1,5 рази після перерви у рік, до топу повернулась компанія «Зоря Поділля» групи Укрпромінвест. Загалом до Індексу лідерів агросфери потрапили 2 компанії групи Укрпромінвест, заробивши 11,35 млрд грн — 13% сукупного доходу топ-10.

До Індексу-2024 також потрапили дві нові компанії — Птахокомплекс Дніпровський, який належить Олександру та Юлії Рязановим, та компанія «Західний Буг». Цим підприємствам вдалось збільшити свої заробітки на третину та на чверть відповідно.

Довідка Finance.ua:

Згідно з оприлюдненими даними, серед регіонів за обсягами реалізованих ділянок сільгосппризначення лідирують Дніпропетровська (14,14 тис. га), Полтавська (11,88 тис. га) та Кіровоградська (9,46 тис. га) області.Найменше ділянок було продано у Волинській області - 360 га.

Українці частіше купують землю, ніж житло. У 2023 році українці придбали у 1,7 рази більше нерухомості в порівнянні з попереднім роком. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Торік земельних ділянок було придбано в 1,3 раза більше, аніж квартир та будинків. Кількість новопридбаних помешкань перевищила 172 тисячі.

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