День финансов: ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения, цены на первичном и вторичном рынке недвижимости — Finance.ua

День финансов: ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения, цены на первичном и вторичном рынке недвижимости Сегодня 17:35

В среду, 6 марта, сообщили, что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года.

Курс валюты. В Украине курс американской валюты к концу 2024 года может составить 41 грн/$. Однако такой уровень девальвации гривны будет возможен исключительно при пессимистическом прогнозе правительства. Об этом рассказал В Украине курс американской валюты к концу 2024 года может составить 41 грн/$. Однако такой уровень девальвации гривны будет возможен исключительно при пессимистическом прогнозе правительства. Об этом рассказал экономический эксперт Денис Безлюдько для «Мы-Украина».

ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения. Как Как сообщает Национальный банк Украины, по состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 665,6 млрд гривен).

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В Украине будет создан единый государственный реестр адресов. Согласно Согласно сообщению , этот реестр будет создан как один из базовых реестров единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).

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