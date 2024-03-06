День финансов: ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения, цены на первичном и вторичном рынке недвижимости — Finance.ua

День финансов: ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения, цены на первичном и вторичном рынке недвижимости
В среду, 6 марта, сообщили, что будет с гривной: прогноз курса валют до конца 2024 года.
Курс валюты. В Украине курс американской валюты к концу 2024 года может составить 41 грн/$. Однако такой уровень девальвации гривны будет возможен исключительно при пессимистическом прогнозе правительства. Об этом рассказал экономический эксперт Денис Безлюдько для «Мы-Украина».
ТОП-10 банков, где украинцы хранят сбережения. Как сообщает Национальный банк Украины, по состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 665,6 млрд гривен).
На портале Дія упростили подачу заявления на субсидию. На портале Дія ускорили процесс подачи заявления о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации. В министерстве сообщают, что летом 2023 года правительство облегчило процедуру обращения граждан за жилищной субсидией.
Закон о корпоративном управлении госкомпаний. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 5593-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.
В Украине будет создан единый государственный реестр адресов. Согласно сообщению, этот реестр будет создан как один из базовых реестров единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС).
Как узнать результаты видеоидентификации. Пенсионный фонд Украины разработал проект порядка установления личности получателя пенсии, других социальных выплат путем видеоконференцсвязи. Пенсионера или его законного представителя или помощника извещают о результатах видеоидентификации по электронной почте.
Цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в феврале. Украинский маркетплейс Dim. Ria подытожил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости и представил обновленный отчет собственного аналитического центра.
Кстати, одним из способов научить детей управлять деньгами является использование детских банковских карт. Такие карты позволяют приобретать финансовые навыки в безопасной и контролируемой среде. Finance.ua собрал самые лучшие, на наш взгляд, предложения детских карт.
Детские карты: лучшие предложения от украинских банков
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