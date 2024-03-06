В Україні створять єдиний державний реєстр адрес — Finance.ua

В Україні створять єдиний державний реєстр адрес Сьогодні 12:14 — Казна та Політика

В Україні створять єдиний державний реєстр адрес, www.freepik.com

В Україні створять єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згідно з повідомленням, цей реєстр буде створено як один із базових реєстрів єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ).

Також додатково буде створений реєстр адміністративно-територіальних одиниць (ЄДРАТО) та реєстр будівель та споруд (РБС).

«Створення Єдиного реєстру уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси, дозволить використовувати ці дані для прозорого та підзвітного планування відбудови», — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з повідомленням, реєстр наповнюється громадами на місцях, які володіють достовірною адресною інформацією.

«Наразі понад 1300 громад підключено до тестового середовища, більшість представників вже успішно завершили навчання та отримали необхідні навички. Найближчім часом навчання пройдуть представники всіх громад для швидкого підключення фахівців до ведення реєстрів. Створення та використання таких реєстрів передбачено Законом України і необхідно для подальшого вдосконалення електронних послуг та сервісів, що пов’язані з нерухомістю, об'єктами будівництва та їх адресацією. Зокрема, для взаємодії між державними регіональними та місцевими інформаційними системами, особливо в умовах війни», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні розпочав роботу е-сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла.

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