День финансов: стоимость доллара на 2023 год, повышение пенсий в октябре, выезд за границу мужчин-студентов — Finance.ua

День финансов: стоимость доллара на 2023 год, повышение пенсий в октябре, выезд за границу мужчин-студентов Сегодня 18:00

В четверг, 22 сентября, стало известно, кому повысят выплаты пенсии в октябре и какой курс заложил бизнес на 2023 год.

Стоимость доллара, которую закладывают на 2023 год руководители компаний. По результатам исследования, большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный По результатам исследования, большинство компаний в Украине рассчитывают в следующем году на положительный финансовый результат . При планировании бюджетов на 2023 год руководители компаний закладывают стоимость валюты в среднем на уровне 43 грн/$.

А наш эксперт Алексей Козырев в новом видео рассказал, что происходит с валютой:

Война заставила совсем другими глазами взглянуть на использование криптовалюты. И если в россии покупатели Bitcoin и других монет в большинстве своем пытались обойти наложенные ограничения и санкции, то в Украине с помощью криптовалюты решались совсем другие задачи. Мы собрали для вас полезные советы.

В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций. Рынок криптовалют отреагировал падением на повышение ключевой ставки ФРС.

В Пенсионном фонде уточнили, кому из пенсионеров повысят выплаты в октябре. С 1 октября 2022 г. в Украине будут проведены плановые С 1 октября 2022 г. в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий. Выплаты возрастут у людей старше 70 лет и у тех, кто имеет большой страховой стаж.

Выезд за границу мужчин-студентов. Из-за большого количества поддельных документов разрешение во время военного положения выезжать мужчинам-студентам, которые учились за границей до 24 февраля, Из-за большого количества поддельных документов разрешение во время военного положения выезжать мужчинам-студентам, которые учились за границей до 24 февраля, отменили. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Однако раньше пограничники выпускали отдельную категорию студентов.

Выплата пособия по безработице. В ВР приняли законопроект № 6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в частности молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда. Одним из новшеств является то, что теперь срок выплаты пособия по безработице будет В ВР приняли законопроект № 6067 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании службы занятости, социальном страховании на случай безработицы, содействии продуктивной занятости населения, в частности молодежи, и внедрении новых активных программ на рынке труда. Одним из новшеств является то, что теперь срок выплаты пособия по безработице будет привязываться к страховому стажу безработного.

Топ 10 вакансий с максимальной зарплатой. В Государственной службе занятости В Государственной службе занятости назвали предложения по легальному трудоустройству с высоким уровнем оплаты труда. Отдельные работодатели предлагают работу с ежемесячной зарплатой более 100 тыс. грн.

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