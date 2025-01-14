День финансов: санкции против финансового сектора рф, рост спроса на валюту, цены на квартиры в Украине — Finance.ua

День финансов: санкции против финансового сектора рф, рост спроса на валюту, цены на квартиры в Украине Сегодня 17:45

Вторник, 14 января. Каков средний размер заработной платы в Украине и что с ценами на жилье.

Санкции против финансового сектора рф. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора рф. Также он инициировал законопроект об уголовной ответственности за попытки обойти санкции.

Кроме того, Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине.

Рост спроса на валюту. Официальный курс гривны в январе к доллару продолжал снижаться, прежде всего из-за действия сезонных факторов, в то же время ослабление гривны не было стремительным. В Национальном банке Официальный курс гривны в январе к доллару продолжал снижаться, прежде всего из-за действия сезонных факторов, в то же время ослабление гривны не было стремительным. В Национальном банке отмечают , что в последние дни наблюдается постепенное увеличение предложения валюты, однако регулятор сохраняет полный контроль над ситуацией.

Кстати, инвестбанк Goldman Sachs повысил свои прогнозы по курсу доллара к основным мировым валютам. Доллар будет дорожать благодаря сильной экономике США и повышению Дональдом Трампом тарифов, что может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.

Результаты исследования компании Info Sapiens показывают , что украинцы стали больше опасаться повышения цен и роста курса доллара.

Стратегия цифрового развития инноваций. Правительство и т. д. Правительство утвердило Стратегию цифрового развития инноваций Украины (WinWin) до 2030 года, в которой очерчены ключевые направления государственной политики в сфере развития инновационных продуктов, товаров и услуг. Документ приоритезует ключевые направления развития, в частности, DefenseTech, MedTech, EdTech, Agritech, AI, отрасль полупроводников

Топ востребованных профессий в Украине. В Государственном центре занятости В Государственном центре занятости рассказали , что в Украине в некоторых профессиях, где большой поток кадров, постоянно требуются люди. Это должности продавца, официанта, бариста, подсобного рабочего, грузчика. Кроме того, спросом пользуются специалисты по универсальным профессиям — водитель, бухгалтер, юрист, экономист.

Как свидетельствуют данные Work.ua, в декабре размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями, составил 24 000 (+5% к ноябрю). Тенденция проявила себя во всех областях лидеров, кроме Харьковской, где этот показатель остался на отметке 20 000 грн.

Цены на квартиры в Украине. Аналитический центр Dim. ria Аналитический центр Dim. ria обнародовал отчет о рынке недвижимости Украины за 2024 год. Так, самым дорогим городом для покупки нового жилья остается Киев: средняя стоимость квадратного метра составляет $1342, что на 4% меньше, чем в прошлом году. Самым дешевым районом столицы является Деснянский ($909 за м², -4%).

Выплаты для ВПЛ. Правительство Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц еще на 6 месяцев. В приложении Дія можно оформить справку ВПЛ и денежное пособие на всю семью. Выплаты поступают дважды в месяц — 15-го и 28-го числа.

Фейк об индексации пенсий. Пенсионный фонд Пенсионный фонд предупредил граждан о распространении фейковой информации в сомнительных Telegram-каналах. В сообщениях утверждается, что с 15 января 2025 года начнется индексация пенсий, для получения которой необходимо заполнить анкету. «Это неправда, и подобные заявления — это манипуляция, направленная на привлечение доверчивых пользователей к переходу по фишинговым ссылкам», — подчеркнули в ПФУ.

Услуги на портале «Дія». В Дії после масштабной кибератаки В Дії после масштабной кибератаки возобновили еще некоторые услуги. Так, на портале снова доступны «Грант на собственное дело», «Получение статуса безработного» и другие возможности. Также в Дії стало удобнее оплачивать госуслуги, налоги и сборы. Для этого стали подключать государственные банки. Первым к Дії присоединился Укргазбанк.

Отметим, что если через счет проходят большие суммы денег или поступает много мелких платежей, нужно быть готовым к тому, что рано или поздно банк может заблокировать счет. Finance.ua решил разобраться, что может стать поводом для блокировки счета, что должен знать клиент и как действовать, чтобы этого избежать. Об этом рассказываем в новом материале.

Новый закон об автогражданке. В Украине начали действовать новые правила обязательного автострахования — Автогражданка. Для вашего удобства мы собрали ключевые изменения автогражданки и урегулирования 2025 года и сравнили их с 2024-м в В Украине начали действовать новые правила обязательного автострахования — Автогражданка. Для вашего удобства мы собрали ключевые изменения автогражданки и урегулирования 2025 года и сравнили их с 2024-м в формате короткого гайда

Об обновленных нормах относительно Автогражданки также рассказываем в новом видео на нашем YouTube-канале:

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