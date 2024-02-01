День финансов: самые большие зарплаты, ожидания бизнеса, карты с кешбэком в феврале — Finance.ua
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День финансов: самые большие зарплаты, ожидания бизнеса, карты с кешбэком в феврале

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В четверг мы разбирались, что изменится для украинцев с 1 февраля.
А также подготовили ежемесячный обзор от Finance.ua:

Комбинация карт для максимального кешбэка в феврале

€50-миллиардный пакет помощи Украине. Все 27 лидеров договорились о дополнительном пакете помощи Украине на 50 млрд евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
  • Также в ЕС рассказали, как удалось разблокировать 50 млрд евро Украине.
  • В Ukraine Facility сообщили, когда Украина ожидает получить первый транш из пакета помощи ЕС.
Самые большие зарплаты. В Украине самую большую среднюю зарплату могут получать артиллеристы и минометчики. В результате полномасштабной войны айтишников сместили с первого места в перечне самых высокооплачиваемых вакансий. Артиллерист в среднем зарабатывает 120 тыс. грн, а С++ программист — 110 тыс. грн.
  • За два месяца на военные вакансии откликнулось более 50 тыс. кандидатов.
  • В Украине обновили классификатор IT-профессий. Добавлено около 30 новых названий профессий, предложенных бизнесом. Среди них инженер по ИИ, инженер интернета вещей, разработчик робототехники или облачной инфраструктуры и т. д.
Ожидания бизнеса. В январе бизнес ухудшил оценку текущих результатов и перспектив своей деятельности. Оценки по занятости ухудшились. Руководители предприятий всех секторов ожидали сокращения общей численности работников, наиболее существенно — в секторе строительства.
Переводы украинцев из-за рубежа. Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов). Об этом сообщает НБУ. В декабре переводы составляли 1,040 млрд долларов, что на 6,1% меньше, чем в декабре 2022 года (1,107 млрд долларов).
Кто из мужчин сможет выехать за границу. В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 года продолжаются мобилизационные мероприятия, во время которых военнообязанные призываются в ряды Сил обороны Украины. Однако существуют категории, которые под мобилизацию не подпадают.
Белорусы опередили украинцев в Польше. Украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, уплачивающих социальные взносы в Польше, уступив белорусам. Об этом сообщает Миграционная платформа EWL. Также в прошлом году значительно поубавилось в Польше граждан россии. В 2023 году их количество уменьшилось на 1017, что обеспечило им второе место по оттоку после граждан Грузии.
По материалам:
Finance.ua
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