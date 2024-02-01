Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — Finance.ua

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого Сьогодні 08:55 — Особисті фінанси

Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого

В Україні від моменту оголошення воєнного стану 24 лютого 2022 року тривають мобілізаційні заходи, під час яких військовозобов'язані призиваються до лав Сил оборони України. Однак існують категорії, які під мобілізацію не підпадають.

Законодавством передбачено, що деякі категорії громадян, що мають право перетинати кордон навіть в особливий період.

Перелік визначено постановою № 57 Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України».

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За станом здоров’я можуть виїхати:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування та отримують соціальні послуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів (направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров’я приймає на лікування) та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

За сімейними обставинами:

батьки-одинаки (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичі, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

За професією:

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном;

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їхніх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Нагадаємо, депутати готують законопроєкт щодо змін до правил бронювання співробітників. Вони пропонують запровадити щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників. Як зазначається, депутати пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади, військового звання чи віку. Головна умова — компанія має працювати в білу та сплачувати податки до бюджету.

Довідка Finance.ua:

Кого можуть забронювати від мобілізації у лютому 2024 року:

Бронюванню від мобілізації підлягають працюючі військовозобов'язані:

в органах державної влади, інших державних органах місцевого самоврядування, інших, необхідних для функціонування, органах під час воєнного стану;

на підприємствах, установах та організаціях, що мають встановлені мобілізаційні завдання чи замовлення, необхідні для виконання;

на підприємствах, установах та організаціях, які виробляють та надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

на підприємствах, в установах та організаціях, які критично важливі для функціонування економіки у особливий період.

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