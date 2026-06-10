День финансов: расходы на оборону, штрафы за продажи в соцсетях, отмена комиссий monobank Сегодня 17:30

Среда, 10 июня. Сегодня истекает срок оцифровки трудовых книжек, а в МВД рассказали детали новой системы наказаний за нарушения ПДД.

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Расходы на оборону

на 1,56 трлн грн. Основным источником финансирования станет финансовая помощь Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 15224 о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2026 год. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата. Документ предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны. Основным источником финансирования станет финансовая помощь Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan.

Заработки украинцев

У большинства украинцев ежемесячный доход составляет до 15 тыс. грн на одного взрослого члена семьи. В то же время, комфортным уровнем дохода они считают значительно более высокие суммы — преимущественно от 25 тыс. до 50 тыс. грн.

Оцифровка трудовых книжек

Сегодня, 10 июня, истекает срок оцифровки трудовых книжек для предоставления в Пенсионный Фонд. В ведомстве объяснили : если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года, к потере страхового стажа это не приведет.

Продажи в соцсетях

Продажи товаров через Instagram, Facebook, Telegram, TikTok и другие онлайн-платформы стали для многих украинцев источником дополнительного дохода или полноценным бизнесом. В то же время, налоговая служба все активнее контролирует интернет-торговлю.

Наказание за нарушения ПДД

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По В Украине в ближайшее время планируется внедрить систему, которая автоматически будет фиксировать количество и тяжесть нарушений ПДД.Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По словам министра, в настоящее время у правоохранительных органов нет достаточных рычагов влияния на водителей, которые систематически превышают скорость и становятся участниками ДТП. ‎

monobank отменил комиссию

monobank отменил комиссию за все зарубежные SWIFT-переводы для частных клиентов и бизнеса. Как сообщил совладелец monobank Олег Гороховский, теперь входящие и исходящие международные SWIFT-платежи будут осуществляться без комиссии как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов.

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Курс доллара в 2026 году

Чего ожидать от валютного рынка в ближайшее время и почему краткосрочные прогнозы сейчас потеряли смысл, объяснил основатель и президент инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак. По мнению эксперта, рост курса доллара к гривне к концу 2026 года вряд ли превысит 10% (более оптимистичный прогноз — 7−8%).

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