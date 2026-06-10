Какие автомобили на бензине выбирают украинцы — рейтинг
Спрос на легковые автомобили с бензиновыми двигателями в Украине остается высоким, хотя общий рынок несколько сократился. В мае автопарк страны пополнился 12,7 тыс. бензиновых легковых автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По данным Укравтопрома, из общего количества зарегистрированных авто 2,2 тыс. были новыми, что на 10% меньше, чем в прошлом. В то же время украинцы зарегистрировали 10,5 тыс. импортируемых подержанных бензиновых автомобилей, что на 1% меньше в годовом исчислении.
Какие бензиновые авто были самыми популярными
Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями особым спросом пользовались:
- Hyundai Tucson — 190 автомобилей;
- Mazda CX-5 — 186;
- Renault Duster — 113;
- BMW 3 Series — 110;
- Skoda Karoq — 102.
Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей лидером стал Volkswagen Tiguan, избравший 668 украинцев.
В пятерку самых популярных также вошли:
- Volkswagen Golf — 620 автомобилей;
- Nissan Rogue — 604;
- Audi Q5 — 520;
- Ford Escape — 305.
Таким образом, украинцы и дальше предпочитают кроссоверы и практические семейные модели как среди новых, так и среди подержанных автомобилей.
Ранее мы сообщали, что с 1 июля 2026 года в Украине вступят в силу новые требования к бензину — горючее должно содержать не менее 7% биоэтанола. Водители опасаются, что это может привести к удорожанию бензина. Однако в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утверждают, что оснований для таких опасений нет.
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