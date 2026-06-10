Какие автомобили на бензине выбирают украинцы — рейтинг Сегодня 21:38 — Технологии&Авто

Hyundai Tucson

Спрос на легковые автомобили с бензиновыми двигателями в Украине остается высоким, хотя общий рынок несколько сократился. В мае автопарк страны пополнился 12,7 тыс. бензиновых легковых автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Укравтопрома , из общего количества зарегистрированных авто 2,2 тыс. были новыми, что на 10% меньше, чем в прошлом. В то же время украинцы зарегистрировали 10,5 тыс. импортируемых подержанных бензиновых автомобилей, что на 1% меньше в годовом исчислении.

Какие бензиновые авто были самыми популярными

Среди новых легковушек с бензиновыми двигателями особым спросом пользовались:

Hyundai Tucson — 190 автомобилей; Mazda CX-5 — 186; Renault Duster — 113; BMW 3 Series — 110; Skoda Karoq — 102.

Среди импортируемых подержанных бензиновых автомобилей лидером стал Volkswagen Tiguan, избравший 668 украинцев.

В пятерку самых популярных также вошли:

Volkswagen Golf — 620 автомобилей; Nissan Rogue — 604; Audi Q5 — 520; Ford Escape — 305.

Таким образом, украинцы и дальше предпочитают кроссоверы и практические семейные модели как среди новых, так и среди подержанных автомобилей.

новые требования к бензину — горючее должно содержать не менее 7% биоэтанола. Водители опасаются, что это может привести к удорожанию бензина. Однако в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ранее мы сообщали, что с 1 июля 2026 года в Украине вступят в силу— горючее должно содержать не менее. Водители опасаются, что это может привести к удорожанию бензина. Однако в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утверждают, что оснований для таких опасений нет.

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