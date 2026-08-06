0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: прогноз роста ВВП Украины и каким будет курс в 2026—2027 годах

349
В четверг, 6 августа, стало известно, где дороже всего арендовать жилье, и стоит ли сейчас открывать депозит.
Dragon Capital изменил прогноз роста ВВП
Инвестиционная компания Dragon Capital снизила прогноз роста экономики Украины в этом году с 1,5% до 1%, который будет обеспечен оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в то время как от остальной экономики по итогам года ожидается отрицательный результат.
Курс в 2026—2027 годах
В течение 2026−2027 годов курс доллара продолжит расти. К концу 2026 года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 грн за доллар.
Также стало известно, стоит ли сейчас открывать депозит.
Базовое обеспечение в странах Европы
В этом материале Finance.ua рассказывает, как работают эти механизмы поддержки 2026 года, кто может претендовать на выплаты и какие суммы получают в странах, где сегодня проживает больше всего украинцев.

Базовое обеспечение в странах Европы: сколько платят в 2026 году

В «Укрпочте» объяснили, когда у клиентов потребуют налоговый номер
В Укрпочте отметили, что не заявляли о появлении новых общих правил с 1 августа. Компания лишь сообщила дату, с которой должна была ввести изменения в соответствии с предписанием НБУ, вынесенным по результатам плановой проверки.
Где в Украине появится социальное жилье
Строительство будет финансироваться при поддержке Европейского инвестиционного банка. Параллельно в Украине готовится законодательная база для запуска системы социальной аренды. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Также стало известно, как выросла аренда квартир на юге Украины.
Новостройки не дешевеют: что происходит с рынком жилья
Новостройки в Украине продолжают дорожать, а государственная программа «еселя» все больше влияет на весь рынок жилья.
Об этом говорится в новом видео Finance.ua, в котором руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина пояснила, что сегодня больше всего влияет на цены, как работают государственные программы и какие квартиры пользуются наибольшим спросом.
Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать
Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей. Компания разработала рекомендации для населения, как помочь энергосистеме.
Насколько столица готова к зиме
План по восстановлению поврежденных в Киеве энергообъектов выполнен на 65%, но в КГГА обещают к началу отопительного сезона закончить все запланированные работы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems