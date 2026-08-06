День финансов: прогноз роста ВВП Украины и каким будет курс в 2026—2027 годах Вчера 17:35

В четверг, 6 августа, стало известно, где дороже всего арендовать жилье, и стоит ли сейчас открывать депозит.

Dragon Capital изменил прогноз роста ВВП

Инвестиционная компания Dragon Capital снизила прогноз роста экономики Украины в этом году с 1,5% до 1%, который будет обеспечен оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в то время как от остальной экономики по итогам года ожидается отрицательный результат.

Курс в 2026—2027 годах

В течение 2026−2027 годов курс доллара продолжит расти. К концу 2026 года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 грн за доллар.

Также стало известно , стоит ли сейчас открывать депозит.

Базовое обеспечение в странах Европы

В этом материале Finance.ua рассказывает, как работают эти механизмы поддержки 2026 года, кто может претендовать на выплаты и какие суммы получают в странах, где сегодня проживает больше всего украинцев.

В «Укрпочте» объяснили, когда у клиентов потребуют налоговый номер

В Укрпочте отметили, что не заявляли о появлении новых общих правил с 1 августа. Компания лишь сообщила дату, с которой должна была ввести изменения в соответствии с предписанием НБУ, вынесенным по результатам плановой проверки.

Где в Украине появится социальное жилье

Строительство будет финансироваться при поддержке Европейского инвестиционного банка. Параллельно в Украине готовится законодательная база для запуска системы социальной аренды. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Также стало известно, как выросла аренда квартир на юге Украины.

Новостройки не дешевеют: что происходит с рынком жилья

Новостройки в Украине продолжают дорожать, а государственная программа «еселя» все больше влияет на весь рынок жилья.

Об этом говорится в Об этом говорится в новом видео Finance.ua , в котором руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина пояснила, что сегодня больше всего влияет на цены, как работают государственные программы и какие квартиры пользуются наибольшим спросом.

Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать

Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей. Компания разработала рекомендации для населения, как помочь энергосистеме.

Насколько столица готова к зиме

План по восстановлению поврежденных в Киеве энергообъектов выполнен на 65%, но в КГГА обещают к началу отопительного сезона закончить все запланированные работы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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