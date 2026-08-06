День финансов: прогноз роста ВВП Украины и каким будет курс в 2026—2027 годах
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В четверг, 6 августа, стало известно, где дороже всего арендовать жилье, и стоит ли сейчас открывать депозит.
Dragon Capital изменил прогноз роста ВВП
Инвестиционная компания Dragon Capital снизила прогноз роста экономики Украины в этом году с 1,5% до 1%, который будет обеспечен оборонно-промышленным комплексом (ОПК), в то время как от остальной экономики по итогам года ожидается отрицательный результат.
Курс в 2026—2027 годах
В течение 2026−2027 годов курс доллара продолжит расти. К концу 2026 года средний обменный курс прогнозируется на уровне 46 грн за доллар.
Также стало известно, стоит ли сейчас открывать депозит.
Базовое обеспечение в странах Европы
В этом материале Finance.ua рассказывает, как работают эти механизмы поддержки 2026 года, кто может претендовать на выплаты и какие суммы получают в странах, где сегодня проживает больше всего украинцев.
В «Укрпочте» объяснили, когда у клиентов потребуют налоговый номер
В Укрпочте отметили, что не заявляли о появлении новых общих правил с 1 августа. Компания лишь сообщила дату, с которой должна была ввести изменения в соответствии с предписанием НБУ, вынесенным по результатам плановой проверки.
Где в Украине появится социальное жилье
Строительство будет финансироваться при поддержке Европейского инвестиционного банка. Параллельно в Украине готовится законодательная база для запуска системы социальной аренды. Об этом сообщила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Новостройки не дешевеют: что происходит с рынком жилья
Новостройки в Украине продолжают дорожать, а государственная программа «еселя» все больше влияет на весь рынок жилья.
Об этом говорится в новом видео Finance.ua, в котором руководитель ЛУН Статистики Людмила Кирюхина пояснила, что сегодня больше всего влияет на цены, как работают государственные программы и какие квартиры пользуются наибольшим спросом.
Аномальная жара и энергосистема: что просят сделать
Укрэнерго призвало потребителей ограничить использование электроэнергии в пиковые часы, чтобы помочь стабильной работе сетей. Компания разработала рекомендации для населения, как помочь энергосистеме.
Насколько столица готова к зиме
План по восстановлению поврежденных в Киеве энергообъектов выполнен на 65%, но в КГГА обещают к началу отопительного сезона закончить все запланированные работы. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.