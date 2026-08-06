0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ДПС передаст данные Минобороны о мужчинах 18−60 лет для актуализации реестра «Оберіг»

3007
Передача данных ГНС должна быть осуществлена ​​в течение 90 календарных дней.
Передача данных ГНС должна быть осуществлена ​​в течение 90 календарных дней.
Кабинет Министров поручил Государственной налоговой службе передать данные о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Как пишет издание 7eminar, соответствующее решение предусмотрено постановлением КМУ от 29 июля 2026 г. № 981.
Цель такого обмена — сверить информацию между государственными реестрами, устранить разногласия и дополнить недостающие сведения. Передача данных ГНС должна быть осуществлена ​​в течение 90 календарных дней.

Какие данные передаст ДПС

Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна передать сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков для актуализации данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Речь идет о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.
Передача осуществляется для актуализации данных, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Читайте также
Фактически Министерство обороны получит возможность сверить уже содержащуюся в Реестре информацию со сведениями Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков и устранить возможные разногласия.
Вместе с тем после получения информации из ГНС в Реестре могут быть выявлены лица, сведения о которых отсутствуют, являются неполными или не соответствуют данным других государственных реестров.
Место для вашей рекламы

Как работает реестр «Оберіг»

Реестр «Оберіг» существует с 2017 года и наполняется не только сведениями, вносимыми работниками ТЦК, но и информацией из других государственных реестров и информационных систем.
В 2024 году Кабмин ввел механизм автоматической верификации данных военного учета, а в 2025 году его распространили, в частности, на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, ранее не состоящих на военном учете.
Читайте также
Благодаря обмену информацией с Единым государственным демографическим реестром, системами ГМС и другими государственными ресурсами такие граждане могли быть автоматически внесены в реестр и поставлены на воинский учет без их личного обращения в ТЦК.
В то же время до сих пор бывают случаи, когда сведений о личности в Реестре нет или они неполны. Разовая передача ГНС ​​данных о гражданах от 18 до 60 лет может помочь выявить еще часть лиц, сведения о которых до сих пор не были внесены в реестр, а также уточнить уже имеющиеся записи.
По материалам:
Finance.ua
ГНСМобилизация
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems