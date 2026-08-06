ДПС передаст данные Минобороны о мужчинах 18−60 лет для актуализации реестра «Оберіг» Вчера 18:30

Передача данных ГНС должна быть осуществлена ​​в течение 90 календарных дней.

Кабинет Министров поручил Государственной налоговой службе передать данные о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Как пишет издание 7eminar, соответствующее решение предусмотрено постановлением КМУ от 29 июля 2026 г. № 981.

Цель такого обмена — сверить информацию между государственными реестрами, устранить разногласия и дополнить недостающие сведения. Передача данных ГНС должна быть осуществлена ​​в течение 90 календарных дней.

Какие данные передаст ДПС

Государственная налоговая служба в течение 90 календарных дней должна передать сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков для актуализации данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Речь идет о гражданах Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Передача осуществляется для актуализации данных, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте также Правительство утвердило новый порядок ведения реестра «Оберег»

Фактически Министерство обороны получит возможность сверить уже содержащуюся в Реестре информацию со сведениями Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков и устранить возможные разногласия.

Вместе с тем после получения информации из ГНС в Реестре могут быть выявлены лица, сведения о которых отсутствуют, являются неполными или не соответствуют данным других государственных реестров.

Как работает реестр «Оберіг»

Реестр «Оберіг» существует с 2017 года и наполняется не только сведениями, вносимыми работниками ТЦК, но и информацией из других государственных реестров и информационных систем.

В 2024 году Кабмин ввел механизм автоматической верификации данных военного учета, а в 2025 году его распространили, в частности, на мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, ранее не состоящих на военном учете.

Читайте также Центры рекрутинга ВСУ получили доступ к реестру «Оберег»: подписан закон

Благодаря обмену информацией с Единым государственным демографическим реестром, системами ГМС и другими государственными ресурсами такие граждане могли быть автоматически внесены в реестр и поставлены на воинский учет без их личного обращения в ТЦК.

В то же время до сих пор бывают случаи, когда сведений о личности в Реестре нет или они неполны. Разовая передача ГНС ​​данных о гражданах от 18 до 60 лет может помочь выявить еще часть лиц, сведения о которых до сих пор не были внесены в реестр, а также уточнить уже имеющиеся записи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.