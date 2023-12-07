День финансов: помощь партнеров Украине, доходы банков, средняя зарплата в Украине — Finance.ua

День финансов: помощь партнеров Украине, доходы банков, средняя зарплата в Украине Сегодня 17:50

Четверг, 7 декабря. Пока украинские банки получают рекордную прибыль, помощь Украине от партнеров уменьшается.

Сенат США заблокировал помощь Украине. Законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню Законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Президент США Джо Байден резко отреагировал на провал голосования Сената по предоставлению помощи Украине. Он возложил ответственность за это на республиканцев.

Как заявила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, если американские конгрессмены так и не согласуют финансовую помощь Украине на следующий год, то уже в январе 2024-го могут возникнуть проблемы с социальными расходами.

В то же время, Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 175 миллионов долларов. Если Конгресс не одобрит запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые государство может предоставить Украине.

Помощь Украине упала. Как Как отмечают авторы Ukraine Support Tracker, динамика поддержки Украины со стороны западных партнеров замедлилась — помощь партнеров упала до самого низкого уровня с января 2022 года. Самые «незавершенные» до сих пор обязательства — из Европейского Союза, который еще не утвердил пакет поддержки, и постепенное сокращение помощи со стороны США.

Доходы банков достигли рекордных показателей. Как Как свидетельствуют данные Опендатабот, за 10 месяцев 2023 года украинские банки заработали 122,7 млрд грн. Это уже более чем вдвое больше соответствующего периода 2021 года, когда прибыль составила 58,35 млрд грн. ПриватБанк и Ощадбанк заработали половину общей прибыли всех украинских банков.

Ситуация на валютном рынке. Член совета НБУ Василий Фурман Член совета НБУ Василий Фурман сообщил , что ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая, оснований для существенного изменения курса сейчас нет. Он констатировал, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке.

Как свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ, по итогам ноября официальный курс гривны к доллару практически не изменился по сравнению с октябрем.

В свою очередь, начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что до конца текущей недели курс доллара будет стабильным.

Новые правила предоставления отпусков для военнослужащих. Депутаты Депутаты зарегистрировали проект закона, который предусматривает предоставление новых отпусков для военнослужащих, в том числе и по уходу за ребенком. Также добавим, что Укрзализныця запустила сервис спецзаказа билетов для военнослужащих.

Цены на недвижимость. По По данным Dim. Ria, в течение осени 2023 года предложение продаж на вторичном рынке недвижимости росло. Средняя цена однокомнатной квартиры в Киеве — $89 475. Анализ стоимости жилья в новостройке по районам Киева показывает, что максимальные цены — в Печерском и Шевченковском районах.

Средняя зарплата в Украине. Аналитика Work.ua Аналитика Work.ua свидетельствует , что в ноябре размер средней заработной платы вырос до 18 500 грн. Но впервые за 2023 год выросла и конкуренция среди соискателей.

Кстати, robota.ua запустила новую платформу в сотрудничестве с Минобороны.

Расходы на рождественский шопинг. Как Как говорится в исследовании Deloitte, более половины украинцев в этом году не планируют отказываться от праздничного шопинга. Для 56% украинцев бюджет составит от 1000 до 5000 гривен.

Страхование подержанных авто. Украинцы часто путают два совершенно разных вида автострахования — обязательный Украинцы часто путают два совершенно разных вида автострахования — обязательный ОСАГО (оно же Автогражданка) и каско (добровольное). Водители, особенно начинающие, ошибочно полагают, что каско им не нужно, поскольку они уже застрахованы полисом ОСАГО. Finance.ua разобрался, как работает каско во время войны, о каких условиях должны знать водители и сколько будет стоить застраховать самые популярные в Украине модели б/у авто:

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