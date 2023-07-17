День финансов: перспективные криптовалюты, дополнительные выплаты по 3 тыс. грн на детей, отмена некоторых комиссий в ПриватБанке — Finance.ua

День финансов: перспективные криптовалюты, дополнительные выплаты по 3 тыс. грн на детей, отмена некоторых комиссий в ПриватБанке Сегодня 17:40

В понедельник, 17 июля, мы исследовали перспективные криптовалюты для краткосрочных инвестиций:

Украина впервые импортировала электроэнергию из Польши. Украина впервые осуществила импорт Украина впервые осуществила импорт электроэнергии из Польши по межгосударственной линии электропередачи, которую компания «Укрэнерго», являющаяся оператором украинской энергосистемы, модернизировала и включила в мае 2023 года.

россия отозвала гарантии безопасности для зернового коридора. На фоне прекращения зернового соглашения россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. Как На фоне прекращения зернового соглашения россия отзывает гарантии безопасности судоходства в Черном море. Как говорится в заявлении на сайте МИД страны-агрессора, соглашение прекращает свое функционирование с 18 июля.

Состояние госбюджета Украины. В январе-июне 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 миллиардов гривен, из которых 600 миллиардов — это В январе-июне 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило почти 870 миллиардов гривен, из которых 600 миллиардов — это налоговые поступления, а 270 миллиардов — гранты от международных партнеров.

ПриватБанк отменил комиссию за некоторые платежи. ПриватБанк продлевает программу ПриватБанк продлевает программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса вместе с Visa. «Если вы предприниматель и до 15 августа успеете подключить наш сервис приема платежей с помощью смартфона „Терминал“, то можете принимать платежи без комиссий», — говорится в сообщении.

За сколько времени могут купить жилье айтишники из Украины. IT-специалисты из Харькова IT-специалисты из Харькова могут купить квартиру на вторичном рынке вдвое быстрее, чем коллеги из Киева.

Самые прибыльные ІТ-компании в Украине. Продуктовые компании часто Продуктовые компании часто работают на пересечении ІТ и других секторов: банкинга (ООО «Финтех бэнд»), обработки платежей (ООО «Украинский процессинговый центр» и «Виза Украина») и онлайн-ритейла (ООО «Уапром»).

Дополнительные выплаты по 3000 гривен на детей. По законам Украины, все внутренние переселенцы и их дети имеют право на денежную, гуманитарную, социальную и другие виды помощи от государства. Однако дети, По законам Украины, все внутренние переселенцы и их дети имеют право на денежную, гуманитарную, социальную и другие виды помощи от государства. Однако дети, рожденные после получения их родителями статуса ВПЛ, также имеют право на помощь от государства. О финансовой помощи для новорожденных украинцев и о суммах государственных выплат рассказываем дальше.

Какие авто покупают украинцы в разных регионах Украины? В первом полугодии 2023 года В первом полугодии 2023 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Кстати, невзирая на войну, в 2022 году украинцы продолжили покупать автомобили. Большинство сделок, конечно, заключалось на вторичном рынке, который более доступен для широкого круга покупателей.

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