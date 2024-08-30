День финансов: обновленный законопроект о повышении налогов, средняя зарплата в Польше, новая функция monobank — Finance.ua

День финансов: обновленный законопроект о повышении налогов, средняя зарплата в Польше, новая функция monobank
В пятницу, 30 августа, Finance.ua рассказывает, сколько в преддверии осени 2024 года стоит арендовать однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в столице:
Сколько стоит снять квартиру в Киеве: обзор цен в преддверии осени
Правительство хочет отменить прожиточный минимум. Вместо этого показателя будет введен другой. Какая стоимостная величина будет вместо прожиточного минимума? Министр Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона, что социальное пособие будет зависеть от определенных характеристик. В частности, от состава домохозяйства и семьи нуждающегося.
Сколько получит каждый украинец по программе «Национальный кешбэк». На пике госпрограммы в 2025 году ею воспользуются до 10 млн украинцев. Об этом заявили в Минэкономики. При этом средний размер компенсации по государственной программе «Национальный кешбэк» может составить около 500 грн в месяц на человека.
Самые прибыльные банки по депозитам в гривне, евро и долларах. Крупные банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре.
Самые прибыльные и самые убыточные отрасли первого полугодия. В первом полугодии 2024 г. среди крупных и средних предприятий наибольший рост доходов зафиксирован в сельском хозяйстве, образовании и научной деятельности. Больше всего убытков зафиксировано в сфере развлечений, временного размещения и телекоммуникаций.
Из-за войны украинские ІТ-компании теряют до 2 млрд грн каждый месяц. Об этом в интервью рассказала Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского ІТ-кластера. Доходы украинских компаний уменьшаются из-за утраты контрактов с иностранными партнерами, которые не хотят, чтобы выполнение проекта зависело от военных рисков.
Банкиры назвали лидеров рынка потребительского кредитования. Ипотека, кредитные карты и автокредиты являются тремя крупнейшими сегментами рынка, рассказали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование в Украине: тенденции 2024 года», проведенного «Финансовым клубом».
- Повлияла мобилизация на кредитование физических лиц: ответ банкиров.
monobank запустил новую функцию. monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти минут до одной, заполнив за пользователя все данные. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.
Средняя зарплата в Польше. По данным GUS, средняя брутто-зарплата в секторе предприятий в июле 2024 года составила 8278,63 злотых (88 434,59 грн), что на 10,6% больше, чем в прошлом году.
Обновленный текст законопроекта о повышении налогов. Обновленный текст доработанного законопроекта правительства о повышении налогов зарегистрирован в Верховной Раде. Документ уже одобрен финансовым комитетом парламента к первому чтению. Как отметил член комитета Ярослав Железняк, Рада рассмотрит проект в первом чтении 3−5 сентября.
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