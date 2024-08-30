День финансов: обновленный законопроект о повышении налогов, средняя зарплата в Польше, новая функция monobank — Finance.ua

День финансов: обновленный законопроект о повышении налогов, средняя зарплата в Польше, новая функция monobank Сегодня 17:30

В пятницу, 30 августа, Finance.ua рассказывает, сколько в преддверии осени 2024 года стоит арендовать однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в столице:

Правительство хочет отменить прожиточный минимум. Вместо этого показателя будет введен другой. Какая стоимостная величина будет вместо прожиточного минимума? Министр Оксана Жолнович Вместо этого показателя будет введен другой. Какая стоимостная величина будет вместо прожиточного минимума? Министр Оксана Жолнович рассказала в эфире телемарафона, что социальное пособие будет зависеть от определенных характеристик. В частности, от состава домохозяйства и семьи нуждающегося.

Сколько получит каждый украинец по программе «Национальный кешбэк». На пике госпрограммы в 2025 году ею воспользуются до 10 млн украинцев. Об этом На пике госпрограммы в 2025 году ею воспользуются до 10 млн украинцев. Об этом заявили в Минэкономики. При этом средний размер компенсации по государственной программе «Национальный кешбэк» может составить около 500 грн в месяц на человека.

Самые прибыльные банки по депозитам в гривне, евро и долларах. Крупные банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в Крупные банки снова взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели несколько финучреждений с депозитным портфелем от 2 млрд грн изменили депозитные ставки. На каких условиях физлицо сейчас может разместить свои деньги в таких банках — в свежем обзоре.

Самые прибыльные и самые убыточные отрасли первого полугодия. В первом полугодии 2024 г. среди В первом полугодии 2024 г. среди крупных и средних предприятий наибольший рост доходов зафиксирован в сельском хозяйстве, образовании и научной деятельности. Больше всего убытков зафиксировано в сфере развлечений, временного размещения и телекоммуникаций.

Из-за войны украинские ІТ-компании теряют до 2 млрд грн каждый месяц. Об этом в интервью Об этом в интервью рассказала Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского ІТ-кластера. Доходы украинских компаний уменьшаются из-за утраты контрактов с иностранными партнерами, которые не хотят, чтобы выполнение проекта зависело от военных рисков.

Банкиры назвали лидеров рынка потребительского кредитования. Ипотека, кредитные карты и автокредиты являются тремя крупнейшими сегментами рынка, Ипотека, кредитные карты и автокредиты являются тремя крупнейшими сегментами рынка, рассказали банкиры во время круглого стола «Потребительское кредитование в Украине: тенденции 2024 года», проведенного «Финансовым клубом».

Повлияла мобилизация на кредитование физических лиц: ответ банкиров.

monobank запустил новую функцию. monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти минут до одной, заполнив за пользователя все данные. Об этом monobank запустил функцию mono checkout, которая позволит сократить время оформления покупки с пяти минут до одной, заполнив за пользователя все данные. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Средняя зарплата в Польше. По данным GUS, средняя брутто-зарплата в секторе предприятий в июле 2024 года составила 8278,63 злотых (88 434,59 грн), что на 10,6% больше, чем По данным GUS, средняя брутто-зарплата в секторе предприятий в июле 2024 года составила 8278,63 злотых (88 434,59 грн), что на 10,6% больше, чем в прошлом году

Обновленный текст законопроекта о повышении налогов. Обновленный текст доработанного законопроекта правительства о Обновленный текст доработанного законопроекта правительства о повышении налогов зарегистрирован в Верховной Раде. Документ уже одобрен финансовым комитетом парламента к первому чтению. Как отметил член комитета Ярослав Железняк, Рада рассмотрит проект в первом чтении 3−5 сентября.

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