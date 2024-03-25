День финансов: обновленный Меморандум с МВФ, разъяснение о переводе средств наличными, звонки от налоговой — Finance.ua

День финансов: обновленный Меморандум с МВФ, разъяснение о переводе средств наличными, звонки от налоговой Сегодня 17:50

Понедельник, 25 марта. В Нацбанке объяснили, что изменится в переводах средств наличными, а ГНС ​​начинает звонить должникам по ЕСВ.

Меморандум с МВФ. Международный валютный фонд Международный валютный фонд обнародовал обновленный Меморандум с Украиной. Новых структурных маяков в нем не прибавилось, однако изменились сроки выполнения некоторых из них.

МВФ считает, что официальный курс гривны к доллару, который устанавливает НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.

Два государственных банка, Сенс Банк и Укргазбанк, будут готовить к приватизации. До конца мая выберут консультанта, который предложит комплексный план действий по продаже.



Заявление о возмещении ущерба от войны в «Дія». Украинцы Украинцы смогут подавать заявления о поврежденном жилье в Международный реестр убытков через приложение «Дія». На первом этапе можно будет послать заявления о поврежденном или уничтоженном жилье. В дальнейшем список категорий заявлений планируется расширить.

Собственное жилье — заветная мечта многих украинцев, но реализовать ее получается не у всех. Впрочем, для тех, кто не имеет много денег, выходом может стать ипотечный кредит в банке. В таком случае вы сразу становитесь хозяином, а платить кредит можете хоть 20 лет. Привлекательно, конечно. Но так ли просто это работает? В новой статье Finance.ua разбирал в деталях:

Налоговая будет звонить должникам по ЕСВ. Государственная налоговая служба с 25 марта Государственная налоговая служба с 25 марта начинает пилотный проект по информированию налогоплательщиков (плательщиков единого взноса) о наличии у них налогового долга по платежам. Должников в телефонном режиме через контакт-центр будут информировать о размере задолженности в разрезе налогов/сборов и единого взноса.

Разъяснение о переводе средств наличными. Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по обналичиванию средств. Речь идет о том, что наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме. Как Национальный банк предложил усилить прозрачность операций по обналичиванию средств. Речь идет о том, что наличные денежные средства, перечисленные гражданами в пользу ФЛП/юридических лиц, должны быть обязательно засчитаны поставщиками платежных услуг на счета последних (по номеру IBAN) в безналичной форме. Как объяснили в Нацбанке, для граждан ничего не меняется: они по-прежнему могут выбирать удобный вид перевода — наличными или безналично.

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Суммы вкладов физлиц. По состоянию на 1 марта 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках По состоянию на 1 марта 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц в банках составила 1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее. Из общей суммы вклады в национальной валюте составили 780,8 млрд грн, вклады в иностранной валюте — 427,3 млрд грн.

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