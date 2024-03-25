Скільки рахунків українці відкрили в банках та небанківських фінустановах у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки рахунків українці відкрили в банках та небанківських фінустановах у 2023 році (інфографіка)

Фінтех і Картки
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Скільки рахунків українці відкрили в банках та небанківських фінустановах у 2023 році (інфографіка)
Скільки рахунків українці відкрили в банках та небанківських фінустановах у 2023 році (інфографіка)
Станом на 1 січня 2024 року рахунки користувачам відкрили в 63 банках та одному небанківському надавачі платіжних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Разом кількість користувачів досягла 82 млн осіб. Це майже на 3% більше, ніж станом на початок минулого року (станом на 01.01.2023 — 79 млн)», — сказано в повідомленні.

Загальна кількість відкритих рахунків

Загальна кількість рахунків, яку відкрили користувачі платіжних послуг, зросла на 15,5% порівняно з попереднім роком і становила 185,1 млн шт. (станом на 01.01.2023 — 160,2 млн шт.).

Віддалене обслуговування

«Крім того, кількість користувачів, які обслуговуються дистанційно, й надалі збільшується», — додали в НБУ.
Наразі понад дві третини всіх користувачів, які мають рахунки в надавачів платіжних послуг, обслуговують ці рахунки дистанційно:
  • 89,2% суб'єктів господарювання;
  • 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно).
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
Нагадаємо, відкрити депозит можна не відвідуючи відділення. У цьому нам допоможуть сучасні технології, які роблять цей процес зручним. Щоб не витрачати час у чергах, можна використати мобільні банківські додатки, які встановлюються на смартфони та планшети.
Повномасштабне вторгнення росії в Україну змусило мільйони українців залишити батьківщину та тікати за кордон. Багато з них зберігали свої заощадження в українських банках і, опинившись за кордоном, використовували банківські платіжні картки як ключ доступу до своїх коштів. Finance.ua поцікавився, що необхідно, щоб отримати за кордоном картку того чи іншого банку, і скільки це коштує.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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