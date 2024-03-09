Як дистанційно відкрити депозит: покрокова інструкція — Finance.ua
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Як дистанційно відкрити депозит: покрокова інструкція

Кредит&Депозит
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Як дистанційно відкрити депозит: покрокова інструкція
Як дистанційно відкрити депозит: покрокова інструкція
Відкрити депозит можна не відвідуючи відділення. У цьому нам допоможуть сучасні технології, які роблять цей процес зручним. Щоб не витрачати час у чергах, можна використати мобільні банківські додатки, які встановлюються на смартфони та планшети.
Про це пише Фінкульт.
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Розпочнемо з того, що для отримання можливості віддаленого відкриття депозиту онлайн в банку вам потрібно стати клієнтом банку.
Надалі процес відкриття депозиту онлайн зазвичай відбувається в декілька простих кроків:

Крок 1. Реєстрація та вхід в особистий кабінет.

Встановіть онлайн застосунок вашого банку та зареєструйтесь. При користуванні онлайн платформою, ви просто вводите свої облікові дані в особистому кабінеті користувача.
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Крок 2. Вибір типу та умов депозиту.

Оберіть тип депозиту, валюту, суму та строк, на який ви хочете розмістити свої кошти. Зробіть вибір щодо періодичності виплати відсотків (щомісяця, поквартально або в кінці строку), капіталізації відсотків, можливості поповнення вкладу.

Крок 3. Перерахування коштів.

Перерахуйте необхідну суму на свій депозитний рахунок через онлайн платформу або застосунок.
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Крок 4. Підтвердження відкриття депозиту.

Далі, необхідно підтвердити свою особистість для підписання договору, надавши необхідну інформацію.
Зазвичай це відбувається за допомогою СМС-повідомлення на ваш фінансовий номер телефону, яке потрібно ввести у відповідне віконце онлайн застосунку.
Після надходження коштів на рахунок ви отримуєте підтвердження про відкриття депозиту.
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Варто зазначити, що ці кроки можуть дещо відрізнятися у залежності від конкретного банку та його онлайн застосунку.
Користуючись онлайн технологіями, вкладник банку отримує можливість управління своїми коштами в банку дистанційно та у зручний спосіб.
Нагадаємо, ваші вклади у банку захищено Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
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За матеріалами:
Finance.ua
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