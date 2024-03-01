Кредит на автомобіль: які документи потрібно надати в банк — Finance.ua

Кредит на автомобіль: які документи потрібно надати в банк
У сучасному світі автомобіль став не лише зручним засобом транспорту, але й символом соціального статусу та особистої свободи. За останні десятиліття кредитування автомобілів набуло неймовірної популярності, ставши доступним інструментом для багатьох, хто мріє про власне авто.
Коли ви визначилися з банком, у якому братимете позику, а також його кредитним продуктом, варто звернути увагу й на пакет документів, яку необхідно буде надати для отримання кредиту.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Зазвичай цей перелік такий:
- паспорт та податковий номер;
- документи на автомобіль — рахунок-фактура або специфікація, або договір купівлі-продажу на автомобіль, що купується;
- документи, що підтверджують доходи;
- документи щодо обтяжень (арешту або заборони відчуження) рухомого чи нерухомого майна в державних реєстрах.
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Можливі й інші документи, які попросить надати банк, але вони вже визначаються індивідуально.
Ми радимо уважно ознайомитися з правилами надання та обслуговування кредиту і детально їх обговорити зі співробітником банку.
Детально про те, як обрати кредитну програму, яка вас влаштує, та інші нюанси при купівлі автомобіля у кредит — читайте у статті за посиланням.
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