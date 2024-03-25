Україна планує продати два державні банки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна планує продати два державні банки

Казна та Політика
132
Україна планує продати два державні банки
Україна планує продати два державні банки
Два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації. До кінця травня буде обрано консультанта, який запропонує комплексний план дій із продажу.
Про це свідчить Меморандум із МВФ.
«Ми підготуємо два системоутворюючі державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк до продажу шляхом вибору та призначення міжнародно визнаного фінансового консультанта з використанням прозорої процедури до кінця травня 2024 року та за участю Міжнародної фінансової корпорації (IFC) як спостерігача», — йдеться в документі.
Читайте також
Основним критерієм для відбору буде міжнародний досвід продажу фінансових установ. Після цього консультант запропонує комплексний план дій із продажу банків.
Також буде розглянуто питання про те, чи слід оновити загальну стратегію державних банків в умовах воєнного стану та стратегії для окремих державних банків.
«У рамках підготовки до приватизації банків з контрольним пакетом державної власності ми розглянемо та оновимо проект закону 2012 року про приватизацію державних банків… і представимо його до парламенту до кінця березня 2024 року», — йдеться у Меморандумі.
Читайте також
Влада України також зобов’язалася, що всі системні банки з контрольним пакетом державної власності підпадатимуть під контроль Міністерства фінансів, а будь-які несистемні банки, які перебувають у державній власності, не будуть рекапіталізуватися з використанням бюджетних ресурсів і будуть передані до Фонду гарантування вкладів для вжиття заходів у разі порушення пруденційних вимог (змінений постійний структурний маяк)

Довідка Finance.ua:

  • у серпні 2023 року НБУ ухвалив рішення про передачу Сенс Банку (раніше Альфа-Банк) у власність держави, оскільки його власниками були російські підсанкційні олігархи. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;
  • Укргазбанк був націоналізований у 2009 році;
  • усього у власності держави в особі Мінфіну зараз п’ять банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк та Сенс Банк, на які припадає більше половини активів системи.

Коли та навіщо націоналізували банки в Україні 🔍

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.