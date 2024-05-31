День финансов: новый тариф на электроэнергию, кешбэк на украинские товары, штраф за езду без автогражданки — Finance.ua

День финансов: новый тариф на электроэнергию, кешбэк на украинские товары, штраф за езду без автогражданки Сегодня 17:37

В пятницу, 31 мая, Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения. Так, с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт.

В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится, — объясняет Укрэнерго.

Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно документу, в течение 2024−2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.

Также Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности.

Кстати, Украина имеет уже 12 соглашений по безопасности с более чем $23 миллиардами поддержки.

Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов.

А США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд.

Большинство в Европе и США верят, что Украину следует продолжать поддерживать.

Когда Украина получит первые деньги от замороженных активов. Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных российских активов для Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Первый транш Киеву поступит в течение лета 2024 года.

Риски финансового сектора Украины. По результатам опроса в мае 2024 года почти половина респондентов положительно оценили положение дел в финансовом секторе. Об этом свидетельствуют По результатам опроса в мае 2024 года почти половина респондентов положительно оценили положение дел в финансовом секторе. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках» Нацбанка за май 2024 года.

Что влияет на валютный рынок в июне.

Кешбэк на украинские товары. Министерство экономики Министерство экономики рассматривает два варианта внедрения национального кешбэка — правительственной программы поддержки украинских производителей, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

Парламентский комитет одобрил повышение акцизов на сигареты.

Сколько нового жилья было введено в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м. Об этом Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Штраф за езду без автогражданки в 2024 году. Езда без Езда без страховки имеет серьезные последствия не только в виде штрафов. В случае ДТП, если у водителя нет действующего страхового полиса, он обязан самостоятельно возмещать все расходы, связанные с ущербом, причиненным другим участникам дорожного движения.

💐 С наступлением теплых весенних дней в Украине начался свадебный бум. И это не удивительно, ведь украшенные цветами деревья и сочная зелень — прекрасный фон для важнейшего события в жизни каждой пары. Первый и важнейший этап подготовки к празднику — это, конечно, составление сметы, ведь от количества затраченных средств зависит, каким он будет. Так какая же цена свадьбы в Украине в 2024 году? Finance.ua посчитал.

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