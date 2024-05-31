День финансов: новый тариф на электроэнергию, кешбэк на украинские товары, штраф за езду без автогражданки — Finance.ua

День финансов: новый тариф на электроэнергию, кешбэк на украинские товары, штраф за езду без автогражданки
В пятницу, 31 мая, Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения. Так, с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт.
- В ближайшие дни ситуация с отключениями света снова изменится, — объясняет Укрэнерго.
Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Согласно документу, в течение 2024−2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год.
- Также Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности.
- Кстати, Украина имеет уже 12 соглашений по безопасности с более чем $23 миллиардами поддержки.
- Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов.
- А США обсуждают дополнительное финансирование для Украины от партнеров на $62 млрд.
- Большинство в Европе и США верят, что Украину следует продолжать поддерживать.
Когда Украина получит первые деньги от замороженных активов. Евросоюз одобрил использование прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Первый транш Киеву поступит в течение лета 2024 года.
Риски финансового сектора Украины. По результатам опроса в мае 2024 года почти половина респондентов положительно оценили положение дел в финансовом секторе. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках» Нацбанка за май 2024 года.
- Что влияет на валютный рынок в июне.
Кешбэк на украинские товары. Министерство экономики рассматривает два варианта внедрения национального кешбэка — правительственной программы поддержки украинских производителей, инициированной президентом Владимиром Зеленским.
- Парламентский комитет одобрил повышение акцизов на сигареты.
Сколько нового жилья было введено в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-марта 2024 года увеличился на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 2 млн 178,6 тыс. кв. м. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Штраф за езду без автогражданки в 2024 году. Езда без страховки имеет серьезные последствия не только в виде штрафов. В случае ДТП, если у водителя нет действующего страхового полиса, он обязан самостоятельно возмещать все расходы, связанные с ущербом, причиненным другим участникам дорожного движения.
💐 С наступлением теплых весенних дней в Украине начался свадебный бум. И это не удивительно, ведь украшенные цветами деревья и сочная зелень — прекрасный фон для важнейшего события в жизни каждой пары. Первый и важнейший этап подготовки к празднику — это, конечно, составление сметы, ведь от количества затраченных средств зависит, каким он будет. Так какая же цена свадьбы в Украине в 2024 году? Finance.ua посчитал.
❤️🧡Цена свадьбы в Украине в 2024 году
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