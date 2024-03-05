День финансов: новый налог для ФЛП, системно важные банки, средняя зарплата в Украине — Finance.ua

День финансов: новый налог для ФЛП, системно важные банки, средняя зарплата в Украине Сегодня 17:50

Вторник, 5 марта. Где власти будут брать дополнительные поступления в бюджет и как изменится размер минимальной зарплаты с 1 апреля.

Новый сбор для ФЛП. Украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. Минфин Украинский бюджет нуждается в дополнительных поступлениях. Минфин работает над увеличением доходов государственного бюджета на 44 млрд гривен. Это хотят сделать за счет увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, юридических плательщиков единого налога, определенных видов операций с недвижимым имуществом и ювелирными изделиями.

финансирование на оборонные нужды страны посредством продолжения аудита и верификации расходов. Также Кабмин планирует предоставлять дополнительноепосредством продолжения аудита и верификации расходов.

Системно важные банки. Национальный банк Национальный банк провел ежегодный пересмотр показателей деятельности банков. По результатам регулятор подтвердил статус системной важности для 15 учреждений, которые были в этом перечне в 2023 году, оставив без изменений.

Размер минималки с 1 апреля. В Украине с 1 апреля минимальная зарплата В Украине с 1 апреля минимальная зарплата будет повышена с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

Средняя зарплата в Украине. По данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. Если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — По данным Госстата, среднемесячная зарплата в Украине в 2023 году составила 17 442 гривен. Если привязать зарплаты украинцев к официальному курсу Нацбанка, то в 2023 они выросли на 18 долларов — до 477 долларов Самая высокая зарплата штатных сотрудников была в сфере «Информация и телекоммуникации», где она выросла на 23,3% до 41 326 гривен в месяц. Меньше всего платят в сфере образования — 13 500 гривен (рост на 0,5%).

Индексация пенсий. С 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно. В Министерстве финансов С 1 марта 2024 года впервые для всех категорий пенсионеров индексация проведена одновременно. В Министерстве финансов сообщили , что это уже третья индексация пенсий с начала войны. Рост пенсии каждого пенсионера будет индивидуальным и будет касаться более 10 миллионов украинцев.

Курс доллара на наличном рынке. По По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в феврале 2024 года снизился на 0,6% - до 38,34 гривен за доллар. Курс находится на уровне марта прошлого года.

Расходы украинцев за границей. Начиная с апреля 2023 года, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей Начиная с апреля 2023 года, общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов. В частности, ежемесячные расходы украинцев на личные цели превышают 1 млрд долларов.

Вопрос денежных переводов между странами стоит очень остро. По данным НБУ, переводы из Польши в Украину составляют львиную долю всех переводов из других стран. Как в 2024 году можно перевести деньги из Польши в Украину — читайте в новой статье Finance.ua:

Жилье для ветеранов. Ветеранов, получивших ранения, контузию или увечье обеспечивают жильем в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет. Жилье предоставляют местные советы и администрации, если на него выделено финансирование из бюджета. Как получить деньги вместо жилья — Ветеранов, получивших ранения, контузию или увечье обеспечивают жильем в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет. Жилье предоставляют местные советы и администрации, если на него выделено финансирование из бюджета. Как получить деньги вместо жилья — рассказываем здесь

жилищные сертификаты «єВідновлення», уже ветеранов не знают о льготах и ​​услугах, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими. Кстати, четверть украинцев, получивших«єВідновлення», уже использовали их на приобретение нового дома. Также добавим , что 70%, гарантированных им действующим законом. Поэтому они не могут воспользоваться ими.

Стратегия оборонной индустрии ЕС. Европейская комиссия Европейская комиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС, предполагающую тесное привлечение Украины. Стратегия определяет вызовы, с которыми сталкивается Европейская оборонная технологическая и промышленная база, а также возможности для полного использования ее потенциала и определяет направление развития на следующее десятилетие.

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