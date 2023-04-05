День финансов: накопительная пенсия, лучший депозит, е-подпись — Finance.ua
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День финансов: накопительная пенсия, лучший депозит, е-подпись

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В среду, 5 апреля, мы разбирались, когда и как заработает второй уровень пенсионной системы:

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость

🏆 Результаты FinAwards:
Лучший депозит. В номинации были представлены банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения, не являющиеся акционным предложением. «Бронза» досталась депозиту «Максимум» от Юнекс Банка; «серебро» получил депозит «Свободная Земля» от Банка Львов; «золото» забрал Банк Глобус с депозитом «Накопительный».
Тройка банков, обладающих лучшей программой лояльности. «Бронзу» между собой поделили Укрсиббанк (программа лояльности «Экстра») и Банк Власний Рахунок (программа лояльности «Власний Рахунок»); «серебро» досталось программе вознаграждений Cash’U Club Сенс Банку; «золото» же забрал monobank с программой кешбэка или миль, предложениями от партнеров, реферальной программой, разделом «Награды».
Правительство упростило процедуру получения квалифицированной е-подписи. Теперь при получении доверительных услуг, в том числе и представителями иностранных юридических лиц, формировании и выдаче квалифицированного сертификата для физических или юридических лиц не нужно присутствовать лично. Подтвердить личность можно онлайн.
Список топ-100 компаний по оборотам в 2022 году. Как анализ Опендатабот, в прошлом году больше вырос оборот предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, поставки электроэнергии и газа. Нафтогаз, АТБ и Д.Трейдинг возглавили топ украинских компаний по оборотам.
Отмена фиксированного курса гривны. Меморандум с МВФ предусматривает отказ от фиксированного курса гривны к доллару при определенных условиях. Но пока оснований для этого нет. Об этом сообщает министр финансов Украины Сергей Марченко. Министр отметил, что вопрос курсообразования — это компетенция.
Сколько человек и бизнес вернулись на деоккупированные территории. На деоккупированные территории Херсонской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областей вернулись более 1 млн человек, выехавших с начала войны. А около 14 000 предприятий возобновили работу.
Дата завершения отопительного сезона в Киеве. Отопительный сезон в Киеве будет завершен 8 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, ежегодно решение о начале или завершении отопительного сезона городские власти принимают, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов.
По материалам:
Finance.ua
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