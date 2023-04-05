День финансов: накопительная пенсия, лучший депозит, е-подпись — Finance.ua

День финансов: накопительная пенсия, лучший депозит, е-подпись Сегодня 17:50

В среду, 5 апреля, мы разбирались, когда и как заработает второй уровень пенсионной системы:

🏆 Результаты FinAwards:

Лучший депозит. В номинации были представлены банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения, не являющиеся акционным предложением. «Бронза» досталась депозиту «Максимум» от Юнекс Банка; «серебро» получил депозит «Свободная Земля» от Банка Львов; «золото» В номинации были представлены банковские вклады в гривне, сроком на 12 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения, не являющиеся акционным предложением. «Бронза» досталась депозиту «Максимум» от Юнекс Банка; «серебро» получил депозит «Свободная Земля» от Банка Львов; «золото» забрал Банк Глобус с депозитом «Накопительный».

Тройка банков, обладающих лучшей программой лояльности. «Бронзу» между собой поделили Укрсиббанк (программа лояльности «Экстра») и Банк Власний Рахунок (программа лояльности «Власний Рахунок»); «серебро» досталось программе вознаграждений Cash’U Club Сенс Банку; «золото» же «Бронзу» между собой поделили Укрсиббанк (программа лояльности «Экстра») и Банк Власний Рахунок (программа лояльности «Власний Рахунок»); «серебро» досталось программе вознаграждений Cash’U Club Сенс Банку; «золото» же забрал monobank с программой кешбэка или миль, предложениями от партнеров, реферальной программой, разделом «Награды».

Правительство упростило процедуру получения квалифицированной е-подписи. Теперь при Теперь при получении доверительных услуг, в том числе и представителями иностранных юридических лиц, формировании и выдаче квалифицированного сертификата для физических или юридических лиц не нужно присутствовать лично. Подтвердить личность можно онлайн.

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