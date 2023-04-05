FinAwards-2023: трійка банків, що мають найкращу програму лояльності — Finance.ua
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FinAwards-2023: трійка банків, що мають найкращу програму лояльності

Фондовий ринок
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Відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards. Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.
Одна з номінацій конкурсу присвячена програмам лояльності, які пропонують банки своїм клієнтам, адже сьогодні недостатньо просто привести бренд до популярності. Саме лояльне ставлення змушує клієнта залишатися з конкретним банком.
Загалом за першість в номінації боролися 10 банків. Трійка лідерів така:
  • «бронзу» між собою поділили Укрсиббанк (програма лояльності «Екстра») і Банк Власний Рахунок (програма лояльності «Власний рахунок»);
  • «срібло» дісталося програмі винагород Cash’U Club Сенс Банку;
  • «золото» ж забрав monobank з програмою кешбеку або миль, пропозиціями від партнерів, реферальною програмою, розділом «Нагороди».
Керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка (праворуч) і&nbsp;заступниця голови правління АТ&nbsp;&laquo;Універсал Банк&raquo; Юлія Акуленко (ліворуч)
Керівниця медіабізнесу Treeum Надія Квітка (праворуч) і заступниця голови правління АТ «Універсал Банк» Юлія Акуленко (ліворуч)
«Ми дуже мобільні в плані вибору категорій кешбеку. Ми щомісяця аналізуємо клієнтські дані й обираємо цікаві категорії на наступний місяць. Головне — гнучкість, яка дозволяє нам оперативно реагувати на ринок. Також нас вирізняє наявність мильної програми на VIP-картках, якої немає в інших банках. І це для наших клієнтів, які багато подорожують, багато витрачають, така собі „вишенька“, що дозволяє накопичувати милі, обмінювати на квитки будь-якої авіакомпанії. Програма повноцінно працює навіть в умовах війни», — розповіла Finance.ua заступниця голови правління АТ «Універсал Банк» Юлія Акуленко.
Після повномасштабного вторгнення росії monobank — один з небагатьох банків, який зберіг нарахування кешбеку. Щоправда, відсотки значно знизили й поки не будуть їх підіймати.
«Ми спостерігаємо за ринком. Звісно, ми дуже хочемо знову мотивувати клієнтів витрачати, щоб збирати кешбек, але поки складно прогнозувати [чи зростатимуть відсотки по кешбеку]», — зазначила Акуленко.
Цьогоріч monobank у порівнянні з попередніми роками зібрав небагато перемог, але, за словами Юлії Акуленко, це навіть добре, адже мотивує ставати ще краще.
«Ми звикли, що перемог набагато більше. Але насправді це добре, тому що є вже значна конкуренція. Для нас це сигнал озирнутися навкруги, зробити певні висновки та стати ще краще», — резюмувала вона.
До речі, звання банкіра року цьогоріч дісталося співзасновнику monobank Олегу Гороховському.

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.
У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.
За матеріалами:
Finance.ua
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