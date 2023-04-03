Названо банкіра року — FinAwards-2023 — Finance.ua

Названо банкіра року — FinAwards-2023 Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін.

«Банкір року» — звична для FinAwards номінація. Цьогоріч з найвищою кількістю балів від експертів та безперечною підтримкою голосування на сайті це звання отримав співзасновник monobank Олег Гороховський.

«Це дуже приємно і я дуже вдячний. Але, чесно кажучи, я тут ні до чого — це все Кіт. Точніше, Котики з monobank — мої колеги та наші клієнти. Це їхня нагорода — я просто їхній представник», — прокоментував свою перемогу Гороховський.

Він також звернувся до колег і звернув увагу на основні моменти, які потрібно враховувати банкірам. Насамперед Гороховський нагадав, що банкірів ніхто не любить, і клієнтам не потрібні банківські продукти, адже за допомогою них вони лише задовольняють свої базові потреби: щось купити, переказати гроші, зберегти та примножити заощадження.

«Життя клієнтів не крутиться навколо банків — вони думають про сім’ю, друзів, роботу, захоплення — не варто їм заважати та псувати життя бюрократичними формальностями або складними процедурами. Надійність банку — це важливо, але вибирають банки не стільки за надійність, а насамперед за зручність та простоту. І найголовніше — час, коли банки вибиратимуть клієнтів, а не клієнти вибиратимуть банки, не настане ніколи. Клієнт важливіший за банкіра!», — наголосив Олег Гороховський.

Нагадаємо, торік звання банкіра року отримав голова правління Райффайзен Банку Олександр Писарук.

Про премію FinAwards

Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.

FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.

Уже другий рік поспіль організатори проводять церемонію нагородження у воєнних умовах. Саме тому організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує нашу стійкість і незламність.

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