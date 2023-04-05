Енергетика, АЗС та супермаркети. Перелік топ-100 компаній за обігами у 2022 році — Finance.ua

Енергетика, АЗС та супермаркети. Перелік топ-100 компаній за обігами у 2022 році Сьогодні 10:02 — Фондовий ринок

Енергетика, АЗС та супермаркети. Перелік топ-100 компаній за обігами у 2022 році

Торік найбільше зріс обіг підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, постачання електроенергії та газу. Нафтогаз, АТБ та Д.Трейдинг очолили топ українських компаній за обігами.

Про це свідчить аналіз Опендатабот.

Попри повномасштабну війну, держава та державні дані намагаються залишатися відкритими: Мінцифри та Держстат планово оприлюднили дані про фінансову звітність компаній за 2022 рік.

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Майже половина компаній у переліку лідерів українського бізнесу працюють у сфері торгівлі:

оптової — 35% та роздрібної — 10%;

на другому місці — підприємства, задіяні у сфері постачання електроенергії та газу — їх 17%.

Топ українських компаній за обігами очолює Нафтогаз, до трійки лідерів також потрапили АТБ та Д.Трейдинг — компанія, що продає електроенергію, газ, вугілля тощо. У перелік також потрапили такі компанії, як Сільпо, WOG та ОККО.

Інфографіка: Опендатабот

Переважна більшість компаній з переліку змогли збільшити власну виручку за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком. Потужний ріст зафіксовано у бізнесів, що працюють у галузях:

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (переважно державні компанії)

у частини підприємств оптової торгівлі (до яких належать, зокрема, мережі АЗС);

компанії з видобування вугілля, виготовлення металопродукції та її продажу.

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За рік найбільше зросли показники таких компаній, як Енергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецекспорт та у кількох регіональних представництв ДТЕК: Павлоградвугілля та Західенерго.

А ось менш вдалим був рік у бізнесів, що працюють у сферах наземного та трубопровідного транспорту й телекомунікацій. До того ж, значних збитків зазнала частина металургійних підприємств, знищених внаслідок бойових дій.

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