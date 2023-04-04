Гетманцев назвав три програми підтримки малого бізнесу в Україні — Finance.ua
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Гетманцев назвав три програми підтримки малого бізнесу в Україні

Казна та Політика
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Гетманцев назвав три програми підтримки малого бізнесу в Україні
Гетманцев назвав три програми підтримки малого бізнесу в Україні
Під час війни малий бізнес опинився на межі виживання, тому було створено кілька державних програм для його підтримки. Це кредити, гранти та допомога в переїзді в інший регіон.
Про це в інтерв’ю Новини.Live розповів голова комітету ВР з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Держава приділила багато уваги наданню малому бізнесу широкої підтримки. Насамперед, це програма доступного кредитування 5-7-9%. Погодьтеся, що отримати кредит навіть за максимальною ставкою — це майже втричі дешевше, ніж облікова ставка. З початку війни видано 24 тисячі кредитів на суму майже 96 млрд грн», — сказав Гетманцев.
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За його словами, також була запущена програма «єРобота», яка дозволяє отримати грант на створення чи розвиток власної справи. За нею українці отримали вже 2,5 млрд грн.
«Коли фронт рухався вглиб країни, було запущено державну програму релокації, якою скористались сотні підприємств, що отримали можливість не тільки безкоштовно за допомогою Укрзалізниці та Укрпошти перевезти обладнання, але й за допомогою місцевої влади отримати підходящий новий виробничий майданчик і пів року сплачувати за її оренду символічну 1 гривню», — додав Гетманцев.
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Нардеп додав, що також держава продовжила до кінця війни усі ліцензії, термін дії яких добіг до кінця, обмежили контрольно-наглядові функції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Novyny.live
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