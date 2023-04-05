Кличко назвав дату завершення опалювального сезону в Києві — Finance.ua

Кличко назвав дату завершення опалювального сезону в Києві Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Кличко назвав дату завершення опалювального сезону в Києві

Опалювальний сезон у Києві буде завершено 8 квітня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«8 квітня завершуємо в Києві опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови: очікується стабільне суттєве потепління», — повідомив Кличко.

За його словами, щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону міська влада приймає, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів.

«Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше», — додав очільник міста.

Для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці — одна з найбільших у Європі і налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, три потужні ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень.

Довідка Finance.ua:

раніше у КМДА наголошували, що рішення про завершення опалювального сезону має бути виваженим. Адже, слід врахувати, що система теплопостачання Києва є досить інертною і її не можна увімкнути через один день після відключення. Тож це може нашкодити соціальній сфері, зокрема лікарням. До того ж, після різкого похолодання під час масового користування обігрівачами є ризик аварійності і перевантаження в мережі;

27 березня 2023 року у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.



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