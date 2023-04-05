Опалювальний сезон в деяких областях України триває: в «Нафтогазі» пояснили, чому в інших завершився — Finance.ua

Опалювальний сезон в деяких областях України триває: в «Нафтогазі» пояснили, чому в інших завершився Вчора 12:22 — Енергетика

Опалювальний сезон в деяких областях України триває: в «Нафтогазі» пояснили, чому в інших завершився

В деякі області України прийшов холодний циклон, у зв’язку з погодними умовами в таких регіонах опалювальний сезон триває. Але він має бути завершений щойно дозволять температурні показники.

Про це повідомив СЕО НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

Він зауважив, що більш тривалий опалювальний період в деяких регіонах — не проблема для компанії. «Нафтогаз» має необхідні запаси палива для цього.

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«Енергоефективність має залишатися пріоритетом № 1 для органів місцевого самоврядування. Зауважу, що це — не про холод в оселях, а про комфортну температуру та заощадження при сплаті рахунків за отримане тепло. Війна триває. Важливо економити ресурси, необхідні для підготовки до наступної зими, яка буде не менш складною», — підкреслив Чернишов.

Нагадаємо, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади з кінця березня розпочалося відключення від опалення.

У Києві таке також рішення залежатиме від середньодобової температури. Очікується, що в столиці вимкнуть опалення ближче до середини квітня.

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Тим часом «Нафтогаз» вже розпочав підготовку до опалювального сезону 2023-2024 років. Одним з пріоритетів для НАК є збільшення власного видобутку газу, оскільки від цього напряму залежить енергетична стійкість України впродовж усіх наступних років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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