Уряд спростив процедуру отримання кваліфікованого е-підпису — Finance.ua

Уряд спростив процедуру отримання кваліфікованого е-підпису Вчора 11:03 — Особисті фінанси

Уряд спростив процедуру отримання кваліфікованого е-підпису

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов, що спрощують ідентифікацію особи під час отримання кваліфікованого електронного підпису.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Що змінюється

Відтепер під час отримання довірчих послуг, зокрема і представниками іноземних юридичних осіб, формування та видавання кваліфікованого сертифіката для фізичних чи юридичних осіб не потрібно бути присутнім особисто. Підтвердити особу можна онлайн.

Наразі не у всіх надавачів можна пройти ідентифікацію особи віддалено. Натомість ідентифікація особи здійснюється за особистої присутності.

«Під час воєнного стану це займає значно більше часу й унеможливлює своєчасне отримання електронного підпису користувачами», — кажуть у Мінцифри.

Ухвалена постанова дозволяє використовувати більше способів ідентифікації особи, які діють у ЄС, під час формування кваліфікованих сертифікатів усім категоріям користувачів. Ці умови діятимуть незалежно від дії воєнного стану в Україні.

Довідка Finance.ua:

українці відтепер можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу;

Дія.Підпис — це нова реалізація КЕП. Загалом електронний підпис — це дані, які забезпечують цілісність документів (щось на кшталт напису на копіях «З оригіналом згідно». — Ред.) та ідентифікують особу, тобто гарантують, що документ підписали саме ви, а не третя особа;

якщо ще простіше, то електронний підпис — це файл, в якому зашифрована особиста інформація про підписанта;

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