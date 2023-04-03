У «Дії» тестують підпис, який буде дійсним для документів Євросоюзу — Finance.ua

У «Дії» тестують підпис, який буде дійсним для документів Євросоюзу
Українці відтепер можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.
Про це повідомив віцепрем’єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту», — написав він.
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Для користування нової функцією необхідно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, він автоматично створюватиме два варіанти підпису: за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).
«Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі — і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо», — додав віцепрем’єр.
Під час бета-тесту підписати документ Дія.Підписом-EU можна на платформах ІD.GОV.UА (ICEI) та у сервісі документообігу «Вчасно». Далі сервіс планують маштабувати.
Довідка Finance.ua:
- Дія.Підпис — це нова реалізація КЕП. Загалом електронний підпис — це дані, які забезпечують цілісність документів (щось на кшталт напису на копіях «З оригіналом згідно». — Авт.) та ідентифікують особу, тобто гарантують, що документ підписали саме ви, а не третя особа;
- якщо ще простіше, то електронний підпис — це файл, в якому зашифрована особиста інформація про підписанта;
- електронний підпис може зберігатися у вигляді MobileID (технологія передбачає зберігання особистих ключів електронного підпису на SIM-карті), підпису на ID-картці чи захищеному носії інформації, наприклад на флешці.
Як працює Дія.Підпис і для чого він потрібний
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