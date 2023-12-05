День финансов: монета волонтерам, сколько средств задонатили граждане на ВСУ, реальная доходность депозитов — Finance.ua

День финансов: монета волонтерам, сколько средств задонатили граждане на ВСУ, реальная доходность депозитов Сегодня 17:41

Сегодня, 5 декабря, в день волонтера, Глава Национального банка Украины Андрей Пышный представил новую памятную монету "Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!" Она посвящена украинским волонтерам, которые донатят, организуют сбор средств, приобретают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства и т. д.

Сколько средств задонатили граждане ВСУ. По данным, которые недавно были обнародованы СтратКомом ВСУ, известно, что с самого начала полномасштабной войны, которую развязала россия (т.е. с 24 февраля 2022 года) украинцы По данным, которые недавно были обнародованы СтратКомом ВСУ, известно, что с самого начала полномасштабной войны, которую развязала россия (т.е. с 24 февраля 2022 года) украинцы задонатили на армию более 100 миллиардов гривен.

Украина получила от Всемирного банка свыше $14 миллиардов. По состоянию на сегодняшний день, объем По состоянию на сегодняшний день, объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является самым большим за все годы сотрудничества.

При этом в США назвали условие, при котором Конгресс одобрит помощь Украине.

Посол США назвала реформы, которые укрепят доверие к Украине.

Реальная доходность депозитов. Украинцы до конца года могут рассчитывать на средние годовые ставки по гривневым депозитам на 3−6 месяцев на уровне 14−14,5%. При этом с учетом инфляции реальная доходность вкладов Украинцы до конца года могут рассчитывать на средние годовые ставки по гривневым депозитам на 3−6 месяцев на уровне 14−14,5%. При этом с учетом инфляции реальная доходность вкладов составит 6−7%, что в 2,5 раза выше доходности по валютным депозитам.

Министр соцполитики предлагает предоставлять услуги вместо соцвыплат. Оксана Жолнович заявила в интервью, что лучше создавать Оксана Жолнович заявила в интервью, что лучше создавать услуги для украинцев, а не платить им на руки мелкие деньги.

Обзор IT-рынка труда в ноябре. В ноябре количество вакансий на jobs.dou.ua В ноябре количество вакансий на jobs.dou.ua составило 4075. Это на 162 меньше, чем в октябре, но уже второй месяц подряд количество вакансий держится на уровне более 4 тысяч.

А неработающие граждане могут получить кредит на начало или развитие собственного дела.

єВідновлення. По программе єВідновлення для владельцев жилья, разрушенного в результате российского вторжения, сформированы первые 1000 По программе єВідновлення для владельцев жилья, разрушенного в результате российского вторжения, сформированы первые 1000 жилищных сертификатов, в обмен на которые граждане получают новое жилье.

В Киеве открыли участок Большой кольцевой дороги. Как Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице открыли очередной участок Большой кольцевой дороги. По его словам, «туннель — это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. И агентство должно его построить. Мы свои обязательства шаг за шагом выполняем. И с сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет уже по новому участку. В частности, на Оболонский проспект».

Детали грядущих налоговых изменений. Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил несколько векторов будущих Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев очертил несколько векторов будущих налоговых изменений. Он заявил, что широко анонсированная Офисом Президента так называемая реформа «10−10−10» вряд ли будет реализована.

Что происходит с Bitcoin. Общая рыночная капитализация криптовалют Общая рыночная капитализация криптовалют показала рост на 11% в течение месяца, что было вызвано активной рыночной динамикой, особенно заметной в первой половине ноября, после чего рынок вошел в период колебаний.

Кстати, как действовать, когда умер арендатор банковской ячейки: как получить имущество, которое он в ней держал — мы рассказали в новой статье:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.