День финансов: легализация медицинского каннабиса, рекордные доходы банков, изменение правил получения водительского удостоверения — Finance.ua

День финансов: легализация медицинского каннабиса, рекордные доходы банков, изменение правил получения водительского удостоверения Сегодня 17:50

В пятницу, 14 июля, мы исследовали, какие экономические перспективы откроет для Украины легализация медицинского каннабиса:

Рекорд за пять лет. Банки Банки получили рекордную прибыль за 5 месяцев текущего года. 59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом.

В НБУ выступили против отказа от наличных денег. Национальный банк Украины и т. п. )», — отмечают в регуляторе. Национальный банк Украины выступил против идеи отказа Украины от наличной формы денег. «По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже при наступлении возможных критических событий (блэкаутов, военных действий)», — отмечают в регуляторе.

Сколько новых рабочих нужно для экономического обновления. В Министерстве экономики В Министерстве экономики посчитали , что для быстрого экономического восстановления Украины необходимо в течение следующих 10 лет привлечь на рынок труда дополнительно 4,5 млн рабочих.

Топ-10 профессий с максимальной прибылью. В Украине на рынке труда появляется много В Украине на рынке труда появляется много предложений по работе с высоким доходом, и не только в ІТ-сфере. Эксперты составили список из десяти профессий с максимальной прибылью.

Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен. По данным ПФУ, По данным ПФУ, половина украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. А пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,1 млн украинцев.

В Украине изменили правила получения водительского удостоверения. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7354, позволяющий учить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав самостоятельно. Об этом Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7354, позволяющий учить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав самостоятельно. Об этом сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук в Facebook. «Разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей», — написал он.

Самые популярные новые автомобили среди украинцев в 2022 году. Несмотря на войну, в 2022 году украинцы продолжили покупать автомобили. Большинство сделок, конечно, заключалось на вторичном рынке, который более доступен для широкого круга покупателей. Но продавались и новые автомобили из салонов. У этого рынка есть свои преимущества: более современные модели с официальной гарантией, обслуживание на фирменных СТО, чистая сделка и возможность дополнительного финансирования от банков, а также привлекательные условия от страхователей. 👇

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