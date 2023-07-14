Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком — Finance.ua
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Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком

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Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком
Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком
В Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком.
Про це повідомляє портал з пошуку роботи Work.ua.

Кому найбільше платять

За цими даними, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тис. грн. Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:
  • менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тис. грн;
  • кур'єрів з авто — 29 тис. грн;
  • дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів — 30 тис. грн;
  • координаторів зі збуту — 31 тис. грн;
  • 3D-візуалізаторів — 31,5 тис. грн;
  • рієлторів, рихтувальників — 32,5 тис. грн;
  • бізнес-аналітиків — 34 тис. грн;
  • менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тис. грн;
  • водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;
  • медіабайєрів — 55 тис. грн;

У кого найменші зарплати

Щоб краще орієнтуватися в зарплатах, аналітики навели список, у кого зараз мінімальні зарплати. Зарплата у 7−10 тис. грн зараз у:
  • прибиральників;
  • санітарів;
  • консьєржів;
  • портьє;
  • посудомийників.
Минулого місяця середня зарплатня в країні підвищилась на 500 грн (13%), до 17 тис. грн.
Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття. За даними Національного банку, без роботи залишилися майже 3,2 мільйона громадян. Уже зараз ситуація на ринку праці поступово налагоджується. Проте країна потребує фахівців у медичній і соціальній сферах, тому Кабмін вирішив збільшити держзамовлення на їхню підготовку в навчальних закладах. Ідеться про підготовку таких фахівців як:
  • медики;
  • реабілітологи;
  • соціальні працівники.

Довідка Finance.ua:

  • ТОП-10 вакансій, на які терміново шукають працівників. Роботодавці показали, на які вакансії їм потрібні працівники якнайшвидше, і з надісланих пропозицій ми сформували добірку.

Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни

За матеріалами:
economics.novyny
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