Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком — Finance.ua

Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Зарплата до 55 тис. грн: топ-10 професій з максимальним прибутком

В Україні на ринку праці з’являється багато пропозицій роботи з високим доходом, і не тільки в ІТ-сфері. Експерти склали список із десяти професій з максимальним прибутком.

Про це повідомляє портал з пошуку роботи Work.ua

Кому найбільше платять

За цими даними, у різних сферах найбільші середні заробітні плати серед рядових співробітників, а не керівників — до 55 тис. грн. Є спеціальності, за які роботодавці готові плати більше. Йдеться про:

менеджерів з розвитку, автоелектриків — 28 тис. грн;

кур'єрів з авто — 29 тис. грн;

дизелістів, автомеханіків, технологів з меблів, регіональних менеджерів — 30 тис. грн;

координаторів зі збуту — 31 тис. грн;

3D-візуалізаторів — 31,5 тис. грн;

рієлторів, рихтувальників — 32,5 тис. грн;

бізнес-аналітиків — 34 тис. грн;

менеджерів по роботі з супермаркетами, ендодонтистів — 35 тис. грн;

водіїв-міжнародників — 40 тис. грн;

медіабайєрів — 55 тис. грн;

У кого найменші зарплати

Щоб краще орієнтуватися в зарплатах, аналітики навели список, у кого зараз мінімальні зарплати. Зарплата у 7−10 тис. грн зараз у:

прибиральників;

санітарів;

консьєржів;

портьє;

посудомийників.

Минулого місяця середня зарплатня в країні підвищилась на 500 грн (13%), до 17 тис. грн.

Нагадаємо, через повномасштабну війну в Україні 2022 року зафіксували рекордний рівень безробіття. За даними Національного банку, без роботи залишилися майже 3,2 мільйона громадян. Уже зараз ситуація на ринку праці поступово налагоджується. Проте країна потребує фахівців у медичній і соціальній сферах, тому Кабмін вирішив збільшити держзамовлення на їхню підготовку в навчальних закладах. Ідеться про підготовку таких фахівців як:

медики;

реабілітологи;

соціальні працівники.

Довідка Finance.ua:

ТОП-10 вакансій, на які терміново шукають працівників. Роботодавці показали, на які вакансії їм потрібні працівники якнайшвидше, і з надісланих пропозицій ми сформували добірку.

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