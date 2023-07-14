Скільки українців отримує пенсії понад 10 тисяч гривень (інфографіка) — Finance.ua

Скільки українців отримує пенсії понад 10 тисяч гривень (інфографіка)
За даними ПФУ, половина українців одержують пенсії до 4 тисяч гривень. А пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,1 млн українців.
Про це повідомляє ПФУ.
Серед тих понад 1 млн осіб, що отримують пенсію від 10 000 гривень, а це 10,4% пенсіонерів, середня пенсія — 14 660 гривень.
Ще 15% отримують від 4001 до 5000 гривень, тут середня пенсія становить 4 406 грн.
Середній розмір пенсії за пів року зріс на 688 гривень або на 14,9% до 5 311 гривень. В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.
Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на пільги для та менше платити за житлово-комунальні послуги, або ж купувати за зниженими цінами побутове паливо чи скраплений газ. На це можуть розраховувати пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості. Наприклад:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Довідка Finance.ua:
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше наголосив, що одним з пріоритетів роботи уряду на цей рік стане впровадження обов’язкового пенсійного накопичення, адже через війну ситуація з наповненням Пенсійного фонду стала критичною.
- Відповідно до реформи, кожен працевлаштований українець матиме власний накопичувальний пенсійний рахунок. Кошти туди йтимуть з трьох джерел:
- внесок роботодавців;
- внесок держави на паритетних із роботодавцем засадах;
- добровільні внески громадян.
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