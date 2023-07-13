Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: як отримати пільгу у 100% — Finance.ua

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: як отримати пільгу у 100% Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку: як отримати пільгу у 100%

Деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на пільги для та менше платити за житлово-комунальні послуги, або ж купувати за зниженими цінами побутове паливо чи скраплений газ.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на пільги

За інформацією державної структури, на це можуть розраховувати пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості. Наприклад:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Важливо, що пільги не поширюються на сім'ю пільговика, тобто скористатися нею може лише конкретний пенсіонер, а не члени його сім'ї.

Як отримати пільги

По-перше, пенсіонеру доведеться підтвердити, що він дійсно працював педагогом, медиком, фармацевтом і так далі. Для цього необхідно отримати довідка або ж пред’явити відповідні записи в трудовій книжці, які засвідчать дані про роботу людини в сільській місцевості за окремими спеціальностями.

На підставі наданих документів інформацію про пільговика внесуть до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

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По-друге, доведеться надати ще деякі довідки. А саме:

заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Довідки та документи потрібно надати Пенсійному фонду. Зробити це можна онлайн або ж особисто:

через сервісні центри ПФУ, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Пенсійного фонду;

скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ, мобільним застосунком фонду, чи порталом «Дія».

Зазначається, що пільгу можна отримати, тільки якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні пів року, в розрахунку на одну особу, не більший за рівень доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2023 році це 3 760 грн).

Пільга надається впродовж року з місяця визначення такого права.

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