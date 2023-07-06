Шмигаль озвучив позицію щодо двох комунальних тарифів: що чекає на українців — Finance.ua

Шмигаль озвучив позицію щодо двох комунальних тарифів: що чекає на українців Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Шмигаль озвучив позицію щодо двох комунальних тарифів: що чекає на українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни тарифи на водопостачання та водовідведення не мають підійматись, попри рішення регулятора щодо їх перегляду.

Про це Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, зазначивши, що під час війни не можна класти на плечі населення додатковий фінансовий тягар.

«Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе», — сказав він.

Шмигаль підкреслив, що хоча Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є незалежним органом, який самостійно встановлює тарифи, «під час війни влада має діяти, як єдине ціле».

За його словами, місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали.

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«Тобто місцеві бюджети окремих громад мають можливості забезпечувати комунальні підприємства, які постачають воду, додатковим фінансуванням і не підіймати тарифи для людей, щоб не давати зайвого тягаря на платіжки і гаманці людей», — пояснив голова уряду.

Він також вважає, що тариф на електрику для водоканалів не підіймався попри заяви підприємств про це.

Довідка Finance.ua:

29 червня НКРЕКП схвалила підвищення тарифів на воду у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня. Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував регулятора та назвав рішення «ганебним»;

3 липня стало відомо, що НКРЕКП скасувала рішення від 29 червня 2023 року про підвищення тарифів.

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УНІАН За матеріалами:

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