Срібна економіка стартувала в Україні: як буде діяти

Особисті фінанси
Публічна ініціатива «Срібна економіка України: потенціал покоління 55+» розпочала роботу.
Про це зазначають ініціатори в пресрелізі з посиланням на Мінсоцполітики.

Мета

Вона спрямована на пошук системних рішень для подолання кадрового дефіциту через залучення людей старшого віку до економічного життя країни.
Вже до 2030 року кожен четвертий українець буде старше 60 років. Наразі Україні бракує близько 4,5 млн працівників, а до 2 млн людей пенсійного віку могли б бути залучені до роботи за умови створення сприятливих умов, гнучких форматів зайнятості та подолання стереотипів.
Ініціатива передбачає співпрацю державного, громадського секторів та бізнесу для розробки дієвих механізмів та практичних рішень, які покликані допомогти зменшити кадрову кризу, створити безбар’єрні умови праці та розкрити потенціал покоління 55+.
Як повідомила, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова: «Проєкт дозволить комплексно вивчити ситуацію та знайти інструменти для залучення людей старшого віку до ринку праці як з боку роботодавців, так і з боку самих працівників».

Ініціатива буде впроваджуватися у два етапи

  • Перший — проведення дослідження, спрямованого на виявлення основних причин низької участі людей старшого віку у ринку праці. У його межах буде проаналізовано як внутрішні бар’єри — стереотипи, відсутність мотивації чи можливостей для перекваліфікації, так і зовнішні чинники з боку роботодавців та органів влади. Результати дослідження будуть представлені вже на початку наступного року.
  • Другий етап передбачає створення платформи для підтримки діалогу між державою, бізнесом, громадськими організаціями.
  • Мета платформи — спільна розробка практичних рішень, що сприятимуть залученню покоління 55+ до робочого середовища. У межах цього етапу буде підготовлено методичні рекомендації та приклади кращих практик для роботодавців і органів влади, які допоможуть усунути виявлені бар’єри, адаптувати міжнародний досвід і сформувати безбар’єрні, інклюзивні умови праці для людей старшого віку.
За матеріалами:
Finance.ua
