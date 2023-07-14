Рекорд за пять лет: банки получили рекордную прибыль за 5 месяцев текущего года — Finance.ua

Рекорд за пять лет: банки получили рекордную прибыль за 5 месяцев текущего года Сегодня 14:03 — Личные финансы

Рекорд за пять лет: банки получили рекордную прибыль за 5 месяцев текущего года

59 из 65 работающих банков, то есть 91% учреждений, получили прибыль в размере 53,66 млрд гривен, а 6 (9%) банков — убытки в размере 73,19 млн гривен. Все банки с убытками — с частным капиталом.

Об этом сообщает Опнедатабот.

Большая часть общей прибыли, а именно 59%, принадлежит государственным банкам. В общей сложности за пять месяцев текущего года они заработали 31,43 млрд гривен.

Львиную долю этих средств — 81% - получил ПриватБанк . Так, его доходы составили 25,48 млрд гривен или 47,5% от общей суммы «заработков» всех украинских банков за указанный период. При этом в январе-мае 2023 года Приватбанк получил почти втрое большую прибыль по сравнению с соответствующим промежутком времени в 2021 году, когда им было заработано 8,69 млрд гривен.

Также с положительным балансом закончили первые пять месяцев текущего года и все 15 банков с иностранным капиталом. В целом, эти финучреждения заработали 15,01 млрд гривен — 28% от общей прибыли банков Украины. Такие показатели в 1,7 раза превышают результаты аналогичного периода 2021 года, когда банки с иностранным капиталом получили выгоду на сумму 8,73 млрд гривен.

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Лидером этой банковской группы по результатам пяти месяцев этого года стал Райффайзен Банк с заработками в 3,26 млрд гривен. Кроме него, в топ-3 также вошли Укрсиббанк (2,89 млрд гривен) и ОТП банк (2,57 млрд гривен). Итого эти три банка получили 58% всей прибыли указанной банковской группы.

Группа банков с частным капиталом, насчитывающая 46 учреждений, за пять месяцев текущего года также была «в плюсе» — 7,15 млрд гривен, что составляет 13% от общей прибыли всех украинских банков. Таким образом, они превзошли свои достижения за соответствующий период 2021 года в 1,5 раза.

Топ-3 банков с частным капиталом по полученным доходам в очередной раз возглавляет ПУМБ . Он заработал 2,99 млрд гривен, что составляет 42% общего результата этой банковской группы. Второе и третье места заняли Универсал банк (1,31 млрд гривен) и банк Пивденный (0,55 млрд гривен). Указанная троица получила 68% всей прибыли этой банковской группы.

ТОП-10 банков страны по размеру прибылей с начала года почти не изменился. По-прежнему его возглавляет Приватбанк, среди других лидеров — Райффайзен Банк и ПУМБ.

В общей сложности десятка выглядит так:

ПриватБанк — 25,4 млрд грн

Райффайзен Банк — 3,2 млрд грн

ПУМБ — 2,9 млрд грн Укрсиббанк — 2,8 млрд грн ОТП Банк — 2,5 млрд грн Ситибанк — 2,2 млрд грн Ощадбанк — 2,2 млрд грн Укргазбанк — 2,1 млрд грн Укрэксимбанк — 1,5 млрд грн Сенс Банк — 1,3 млрд грн

Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событии, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

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