Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты — Finance.ua

Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты
Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.
Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос издания «Минфин».
Читайте также: Какие доллары не принимают в обменниках
Среди рекомендованных банков наименьшая стоимость инкассо — у Райффайзен Банка (10%), а максимальная — у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.
В перечне, в частности:
- Райффайзен Банк — 10% суммы;
- ПУМБ — 12% суммы;
- Аккордбанк — 15% суммы;
- Кредобанк — 15% суммы (минимум 350 грн);
- Первый инвестиционный банк — 15% суммы;
- Укрэксимбанк (услуга прекращена) — 20% суммы;
- МТБ Банк — 50% суммы.
В Нацбанке также сообщили, что по состоянию на 10 июля валютные лицензии в Украине имели 42 небанковских финучреждения и 32 из них — на торговлю наличными валютными ценностями. У финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20−30%, а максимальная достигает 50%.
Узнайте первыми о курсах валют на Finance.ua 💶
В то же время, как выяснило издание, некоторые банки выдвигают дополнительные условия при принятии старой наличной инвалюты.
Так, Кредобанк ставит условием открытие счета, поскольку услуга инкассо входит у них в пакет.
В государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура временно приостановила прием ветхой инвалюты и ценник в 20% действовал раньше. Однако заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.
Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событим, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.
Зарегистрироваться на Ukrainian Credit Conference 🎙
Поделиться новостью