Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты — Finance.ua

Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты Сегодня 15:04 — Валюта

Нацбанк рекомендовал 7 банков для обмена изношенной валюты

Национальный банк рекомендует населению обращаться за услугой инкассо по принятию старой наличной инвалюты в 7 украинских банков из 65 действующих.

Об этом говорится в ответе Нацбанка на запрос издания « Минфин ».

Читайте также: Какие доллары не принимают в обменниках

Среди рекомендованных банков наименьшая стоимость инкассо — у Райффайзен Банка (10%), а максимальная — у одесского МТБ Банка (50%). Средняя — 12−15%.

В перечне, в частности:

Райффайзен Банк — 10% суммы;

ПУМБ — 12% суммы;

Аккордбанк — 15% суммы;

Кредобанк — 15% суммы (минимум 350 грн);

Первый инвестиционный банк — 15% суммы;

Укрэксимбанк (услуга прекращена) — 20% суммы;

МТБ Банк — 50% суммы.

В Нацбанке также сообщили, что по состоянию на 10 июля валютные лицензии в Украине имели 42 небанковских финучреждения и 32 из них — на торговлю наличными валютными ценностями. У финансовых компаний средняя комиссия по инкассо находится на уровне 20−30%, а максимальная достигает 50%.

В то же время, как выяснило издание, некоторые банки выдвигают дополнительные условия при принятии старой наличной инвалюты.

Так, Кредобанк ставит условием открытие счета, поскольку услуга инкассо входит у них в пакет.

В государственном Укрэксимбанке менеджер во время консультации сообщил, что несколько дней назад его структура временно приостановила прием ветхой инвалюты и ценник в 20% действовал раньше. Однако заверил, что госбанк возобновит работу по инкассо в течение нескольких дней.

Стабильная работа финансовой системы — лучшее «успокоительное» для украинцев. За год войны банкам и финансовым компаниям удалось удержать финансовый фронт. Сейчас страна нуждается в восстановлении, а экономика и бизнес не могут полноценно функционировать без качественного кредитного топлива. Что же происходит на рынке кредитования? Какие тенденции там господствуют и к чему готовиться бизнесу и гражданам? Об этом вы узнаете на Ukrainian Credit Conference (UCC) — особом событим, которое объединит ключевых представителей финансового сообщества Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.