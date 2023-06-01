День финансов: как в июне изменятся тарифы на коммуналку, курс доллара и пенсии — Finance.ua

День финансов: как в июне изменятся тарифы на коммуналку, курс доллара и пенсии Сегодня 17:50

Четверг, 1 июня. Первый день лета встречает переменами.

Что изменится с 1 июня. В июне украинцев В июне украинцев ждут некоторые изменения . Так, с 1 июня около 600 тыс. пенсионеров получат прибавку к пенсии; а тарифы на электрическую энергию для населения увеличатся почти вдвое до уровня 2,64 грн за кв-час.

Как пояснили в Минсоцполитики, повышение тарифа на электроэнергию для населения приведет к увеличению количества обращений за субсидиями. Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще ничего не придется делать, потому что субсидии для них повысятся.

Кроме тарифов на свет, в Украине планируется также увеличить тарифы на воду. Мы решили разобраться, как изменятся платежки после всех повышений. Не забыли и о тарифах на газ:

Изменения в работе сервисных центров МВД. С 1 июня в работе сервисных центров МВД также произойдут перемены. С 1 июня в работе сервисных центров МВД также произойдут перемены. Речь идет о 4 направлениях: минимизация бюрократических процедур, внедрение цифровых проектов, безбарьерность и углубление международного сотрудничества.

Курс доллара в июне. Курс доллара и евро в Украине в июне уже будет традиционно зависеть от событий на фронте. Однако начальник департамента казначейства Глобус Банка Курс доллара и евро в Украине в июне уже будет традиционно зависеть от событий на фронте. Однако начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прогнозирует , что если не произойдут существенные изменения, гривна останется стабильной — в майском коридоре 37−38 грн/долл. и 40−41 грн/евро.

«Деньги ходят за ребенком». В Украине в 2023 году семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять «живые» деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка. Речь идет о сумме 14 тыс. грн. В Украине в 2023 году семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять «живые» деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка. Речь идет о сумме 14 тыс. грн. Рассказываем, как их получить

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Ввод нового жилья в эксплуатацию. В Киеве уже В Киеве уже сдано в эксплуатацию 172,816 м² жилья, что на 36% меньше, чем за первый квартал прошлого года, но больше, чем было введено в первых кварталах 2020-го и 2021-го. Во Львовской области ввели 170,365 м². Учитывая сезонность строительных работ, самый большой всплеск ожидается во втором и третьем квартале года, но все зависит в первую очередь от активности боевых действий и количества обстрелов.

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Теперь при получении строительных услуг на портале «Дія» пользователи смогут вносить изменения в уже поданное сообщение, а большинство данных в заявлении будут подтягиваться автоматически из Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС). Это значительно ускорит подачу заявления и минимизирует технические ошибки.

Пенсии за особые заслуги. Власти внесли поправки в закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», предусматривающие предоставление специальных выплат новым категориям пенсионеров. Однако некоторые из них, наоборот, Власти внесли поправки в закон «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», предусматривающие предоставление специальных выплат новым категориям пенсионеров. Однако некоторые из них, наоборот, могут потерять свои деньги

Ракетный террор. Журналисты издания Kyiv Post подсчитали, что в мае россия выпустила по территории Украины более 500 ракет и дронов-камикадзе общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Около 90% этих ракет и БПЛА были перехвачены украинским ПВО. Во сколько россии обошелся ракетный террор — Журналисты издания Kyiv Post подсчитали, что в мае россия выпустила по территории Украины более 500 ракет и дронов-камикадзе общей стоимостью около 1,7 миллиарда долларов. Около 90% этих ракет и БПЛА были перехвачены украинским ПВО. Во сколько россии обошелся ракетный террор — можно узнать здесь

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Китай сейчас пытается балансировать между Западом и россией. Эти отношения представляют собой сложную геополитическую игру, которую можно сравнить с хождением по канату. В новом видео финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, почему Китай «ходит по канату» между этими двумя регионами:

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