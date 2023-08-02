День финансов: изменения в программе «єОселя», сервисы ПриватБанка, ликвидация банка «Конкорд» — Finance.ua

День финансов: изменения в программе «єОселя», сервисы ПриватБанка, ликвидация банка «Конкорд»
В среду, 2 августа, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у банка «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года.
В НБУ ответили, когда откажутся от фиксированного курса. Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только позволят соответствующие предпосылки. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.
🏛️ Сервисы ПриватБанка, которые точно понравятся бизнесу. ПриватБанк можно назвать опытным среди украинских банков для бизнеса. Постоянный контакт с предприятиями всех размеров и отраслей и экспертиза, полученная в течение десятилетий работы с ними, сделали его не просто обслуживающим банком, а скорее партнером. Речь идет, в частности, о сервисах в рамках услуги «Эквайринг» 👇
Сервисы ПриватБанка, которые точно понравятся бизнесу😎
Что будет с ценами и курсом. Ведущие неправительственные экономисты значительно улучшили свои прогнозы относительно основных макроэкономических показателей Украины по итогам 2023 года (по сравнению с аналогичным прогнозом в марте). Об этом во время презентации результатов опроса сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.
Сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей. Отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей.
Как работодатели готовы к возвращению военных. Более 60% работодателей еще никогда не работали с ветеранами, но начинают готовиться к найму бывших военных, надеются на программы менторства, ожидают помощи от государства и общества и высоко ценят профессиональные навыки военнослужащих.
Разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами. В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель существенно сократился за последние 7 лет, еще в 2015 году он составлял 26%.
Безработным в Украине повысят размер минимальной помощи. Кабинет Министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице. Сейчас деньги получает незначительное количество украинцев. Предлагается поднять размер минимальных выплат на время военного положения с 1000 до 1500 гривен.
В «Дія» вернули услугу смены места жительства. В приложении «Дія» снова доступна услуга смены места жительства. Но пока она доступна женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста.
Какие крупные международные банки продолжают работать в россии. На март 2022 года в россии работали 52 банка с иностранным капиталом. За полтора года полномасштабной войны против Украины полностью вышли из российского рынка только 13 финучреждений. Из крупных игроков ушли Societe Generale, Home Credit и PPF. Сворачивают или приостановили бизнес Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley, Crédit Agricolе и другие.
- Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок.
🏬 Изменения в программе «єОселя». С 1 августа вступили в силу изменения в постановление Кабмина № 856, регулирующее доступное ипотечное кредитование граждан Украины. Отныне подать заявку на участие в программе могут не только четыре льготных категории (военнослужащие, медики, педагоги и ученые), а также ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади. Ставка кредита для этих категорий граждан составляет 7% годовых. Все подробности в новой статье: 👇
Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести
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