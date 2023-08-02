День финансов: изменения в программе «єОселя», сервисы ПриватБанка, ликвидация банка «Конкорд» — Finance.ua

День финансов: изменения в программе «єОселя», сервисы ПриватБанка, ликвидация банка «Конкорд» Сегодня 17:50

В среду, 2 августа, Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у банка «Конкорд» и его ликвидации с 1 августа 2023 года.

В НБУ ответили, когда откажутся от фиксированного курса. Национальный банк Национальный банк отойдет от фиксированного валютного курса, как только позволят соответствующие предпосылки. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук.

Сервисы ПриватБанка, которые точно понравятся бизнесу. ПриватБанк можно назвать опытным среди украинских банков для бизнеса. Постоянный контакт с предприятиями всех размеров и отраслей и экспертиза, полученная в течение десятилетий работы с ними, сделали его не просто обслуживающим банком, а скорее партнером. Речь идет, в частности, о сервисах в рамках услуги «Эквайринг» 👇 🏛️

Что будет с ценами и курсом. Ведущие неправительственные экономисты значительно улучшили свои прогнозы относительно основных макроэкономических показателей Украины по итогам 2023 года (по сравнению с аналогичным прогнозом в марте). Об этом во время Ведущие неправительственные экономисты значительно улучшили свои прогнозы относительно основных макроэкономических показателей Украины по итогам 2023 года (по сравнению с аналогичным прогнозом в марте). Об этом во время презентации результатов опроса сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Сколько денег теряет Украина от того, что беженцы живут за границей. Отечественная экономика Отечественная экономика ежемесячно теряет около 2 миллиардов долларов из-за того, что миллионы украинцев стали беженцами и вынуждены жить и работать за границей.

Как работодатели готовы к возвращению военных. Более 60% Более 60% работодателей еще никогда не работали с ветеранами, но начинают готовиться к найму бывших военных, надеются на программы менторства, ожидают помощи от государства и общества и высоко ценят профессиональные навыки военнослужащих.

Разрыв зарплаты между мужчинами и женщинами. В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины В Украине, согласно данным Госстата, в 2021 году женщины зарабатывали в среднем на 18,6% меньше мужчин. Этот показатель существенно сократился за последние 7 лет, еще в 2015 году он составлял 26%.

Безработным в Украине повысят размер минимальной помощи. Кабинет Министров Кабинет Министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице. Сейчас деньги получает незначительное количество украинцев. Предлагается поднять размер минимальных выплат на время военного положения с 1000 до 1500 гривен.

В «Дія» вернули услугу смены места жительства. В приложении «Дія» снова доступна В приложении «Дія» снова доступна услуга смены места жительства. Но пока она доступна женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста.

Какие крупные международные банки продолжают работать в россии. На март 2022 года в россии На март 2022 года в россии работали 52 банка с иностранным капиталом. За полтора года полномасштабной войны против Украины полностью вышли из российского рынка только 13 финучреждений. Из крупных игроков ушли Societe Generale, Home Credit и PPF. Сворачивают или приостановили бизнес Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank, Citigroup, Pekao SA, Morgan Stanley, Crédit Agricolе и другие.

Глава Raiffeisen Bank рассказал, когда банк сможет покинуть российский рынок.

🏬 Изменения в программе «єОселя». С 1 августа вступили в силу изменения в постановление Кабмина № 856, регулирующее доступное ипотечное кредитование граждан Украины. Отныне подать заявку на участие в программе могут не только четыре льготных категории (военнослужащие, медики, педагоги и ученые), а также ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади. Ставка кредита для этих категорий граждан составляет 7% годовых. Все подробности в новой статье: 👇

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