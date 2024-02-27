День финансов: эффект кешбэка до $60 млрд, новая услуга в Дії, фонд ЕС на 50 млрд евро — Finance.ua

День финансов: эффект кешбэка до $60 млрд, новая услуга в Дії, фонд ЕС на 50 млрд евро
Во вторник, 27 февраля, Европейский парламент поддержал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024−2027 гг. в рамках инструмента Ukraine Facility.
Эффект до $60 млрд. Украинская экономика может получить кумулятивный эффект в размере до $60 млрд от взаимодействия действующей программы государственных компенсаций.
Что будет с курсом валют в марте. Ситуация на валютном рынке в марте будет зависеть от нескольких главных взаимосвязанных экономических, военных и социальных факторов, а курсовые показатели будут очень похожи на февральские. Такой прогноз озвучил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
Закон о мобилизации. Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет принятый Радой закон о мобилизации.
В НБУ указали риски зарплаты «в конвертах». Украинцы, получающие зарплату в конвертах, в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.
- Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа.
Украинцы сокращают вклады в банках. По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн.
- При этом за последние два года средняя зарплата в Украине увеличилась на 30%.
Новая услуга в Дії. Как сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, в «Дії» запустят новый вид электронных документов. Там станут доступны дипломы об образовании и школьные аттестаты.
- Также в Украине создают условия для разработки Европейского цифрового кошелька.
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Временное удостоверение гражданина Украины. Украинцы на временно оккупированных территориях могут оформить временное удостоверение гражданина Украины по заявлению членов семьи или законных представителей.
єЧерга. Правительство в ходе заседания 27 февраля приняло постановление, которое распространяет электронную очередь и на водителей легковых автомобилей. Это удобно и ускоряет весь процесс. Плюс снимает вопросы злоупотреблений.
В новой статье расскажем, как отношения человечества с сахаром стали настолько сложными. 40 килограммов — примерно столько сахара съедает один человек в год. А в конце XIX века ситуация была кардинально иной — один человек съедал не более нескольких килограммов сахара за это же время.
Как сахар захватил мир: от работорговли до заговора корпораций
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