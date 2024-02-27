День финансов: эффект кешбэка до $60 млрд, новая услуга в Дії, фонд ЕС на 50 млрд евро — Finance.ua

День финансов: эффект кешбэка до $60 млрд, новая услуга в Дії, фонд ЕС на 50 млрд евро Сегодня 17:40

Во вторник, 27 февраля, Европейский парламент поддержал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024−2027 гг. в рамках инструмента Ukraine Facility.

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Закон о мобилизации. Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет принятый Радой закон о мобилизации.

В НБУ указали риски зарплаты «в конвертах». Украинцы, получающие зарплату в конвертах, в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией. Об этом Украинцы, получающие зарплату в конвертах, в будущем могут столкнуться с определенными рисками, в частности мизерной пенсией. Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

Какие выплаты получат украинские пенсионеры без стажа.

Украинцы сокращают вклады в банках. По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн.

При этом за последние два года средняя зарплата в Украине увеличилась на 30%.

Новая услуга в Дії. Как Как сообщил министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, в «Дії» запустят новый вид электронных документов. Там станут доступны дипломы об образовании и школьные аттестаты.

Также в Украине создают условия для разработки Европейского цифрового кошелька.

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Временное удостоверение гражданина Украины. Украинцы на временно Украинцы на временно оккупированных территориях могут оформить временное удостоверение гражданина Украины по заявлению членов семьи или законных представителей.

єЧерга. Правительство в ходе заседания 27 февраля приняло постановление, которое Правительство в ходе заседания 27 февраля приняло постановление, которое распространяет электронную очередь и на водителей легковых автомобилей. Это удобно и ускоряет весь процесс. Плюс снимает вопросы злоупотреблений.

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