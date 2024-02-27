Українці в окупації можуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України — інструкція Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Українці в окупації можуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України — інструкція

Українці на тимчасово окупованих територіях зможуть оформити тимчасове посвідчення громадянина України за заявою членів сімʼї або законних представників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

«Уряд ухвалив експериментальний проєкт, який дозволить оформляти українцям на ТОТ тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що йдеться про оформлення документа без присутності самої особи, яка перебуває на ТОТ. Але член сімʼї або законний представник, який звертається за документом від імені людини на ТОТ, має перебувати на підконтрольній території.

Документ оформлюватимуть органи ДМС на підставі звернень:

одного з батьків (усиновлювачів);

опікунів, піклувальників або інших законних представників;

одного з подружжя;

повнолітніх дитини або онука/онуки;

рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

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Тимчасове посвідчення громадянина України зможуть отримати особи:

які втратили паспорт громадянина України, але щодо яких міститься інформація про оформлення паспорта (в тому числі закордонного) в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС;

особи до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Тимчасове посвідчення громадянина України виготовлятиметься безоплатно протягом 15 робочих днів із дня подання заяви-анкети.

Готовий документ надсилатиметься до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції з метою передачі його законному представнику або члену сімʼї.

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Представник передаватиме документ особі, на імʼя якої оформлене таке тимчасове посвідчення.

Нагадаємо, раніше представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив , що Кабмін розпочинає проєкт з оформлення тимчасового посвідчення громадянина України для українців, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані рф. Протягом двох років буде реалізований експериментальний проєкт щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України.

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