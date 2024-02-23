Для деяких українців запровадять тимчасове посвідчення громадянина — Finance.ua

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Для деяких українців запровадять тимчасове посвідчення громадянина

Особисті фінанси
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Для деяких українців запровадять тимчасове посвідчення громадянина
Для деяких українців запровадять тимчасове посвідчення громадянина
Кабмін розпочинає проєкт з оформлення тимчасового посвідчення громадянина України для українців, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані рф.
Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.
За його словами, уряд погодив пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби.
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Кому видаватимуть такий документ

Тимчасові посвідчення громадян видаватимуть українцям, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані рф.
Це стосується громадян:
  • які втратили паспорт, на імʼя яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або закордонний паспорт, або щодо яких є інформація про оформлення паспорта і вона зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС;
  • до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.
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Паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії:
  • 4 роки — для осіб від 14 до 18 років;
  • на кожні 10 років — для осіб, які досягли 18-річного віку.

Як відновити втрачені документи 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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