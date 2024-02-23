Для деяких українців запровадять тимчасове посвідчення громадянина — Finance.ua

Для деяких українців запровадять тимчасове посвідчення громадянина
Кабмін розпочинає проєкт з оформлення тимчасового посвідчення громадянина України для українців, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані рф.
Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.
За його словами, уряд погодив пропозицію Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби.
Протягом двох років буде реалізований експериментальний проєкт щодо оформлення тимчасового посвідчення громадянина України.
Кому видаватимуть такий документ
Тимчасові посвідчення громадян видаватимуть українцям, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані рф.
Це стосується громадян:
- які втратили паспорт, на імʼя яких із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру оформлено паспорт громадянина України та/або закордонний паспорт, або щодо яких є інформація про оформлення паспорта і вона зафіксована у формі електронних даних у відомчій інформаційній системі ДМС;
- до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.
Раніше у Державній міграційній службі нагадали, на який строк видається ID-картка та коли її треба міняти.
Паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії:
- 4 роки — для осіб від 14 до 18 років;
- на кожні 10 років — для осіб, які досягли 18-річного віку.
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