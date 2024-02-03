Скільки діє паспорт у формі ID-картки — Finance.ua

Скільки діє паспорт у формі ID-картки Вчора 06:30 — Особисті фінанси

Скільки діє паспорт у формі ID-картки

У Державній міграційній службі розповіли , на який строк видається ID-картка та коли її треба міняти.

«Паспорт громадянина України (у формі ID-картки) — це документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України», — сказано в повідомленні.

На який термін видають ID-картку

Паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії:

4 роки — для осіб від 14 до 18 років;

на кожні 10 років — для осіб, які досягли 18-річного віку.

У відомстві нагадали, що українці можуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт у будь-якому підрозділі ДМС, який на даний час виконує обов’язки в повному обсязі, чи ЦНАП, незалежно від місця реєстрації.

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Також у ДМС додали, що під час повітряної тривоги надання адмінпослуг зупиняється.

Нагадаємо, що з 1 січня 2024 року зросли ціни на оформлення державних документів України.

Скільки коштує оформити ID-картку

За даними ДМС України, перше виготовлення біометричного паспорта для українців залишилося безкоштовним.

Ціна на повторне оформлення ID-картки:

874 грн — за термін 10 днів;

504 грн — за термін 20 днів.

Вартість адмінпослуги — 496 грн.

Ціни на виготовлення інших біометричних документів:

1 056 грн — посвідчення на тимчасове проживання в Україні;

1 151 грн — посвідчення на постійне проживання в Україні;

6 867 грн — посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Ті українці, які вже оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до кінця 2023 року, отримають документи за старою ціною.

Однак ті, хто оплатив послуги, але не встиг подати заяву до 31.12.2023 року, повинні будуть доплатити необхідну суму за дійсними тарифами на момент подання документів.

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