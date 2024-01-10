Україна піднялася в рейтингу найвпливовіших паспортів світу — Finance.ua

Україна піднялася в рейтингу найвпливовіших паспортів світу Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Україна піднялася в рейтингу найвпливовіших паспортів світу

Український закордонний паспорт посів 32-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Про це свідчать дані оновленого Індексу.

Власники українського паспорта можуть подорожувати без візи або з отриманням візи після прибуття в 148 країни.

Зазначається, що 32-ту позицію Україна розділяє з Гренадою та Сент-Люсією у Карибському морі.

«Україна входить до топ-5 країн із найбільшим покращенням рейтингу за останні 10 років (чистий загальний приріст на 21 позицію). Вона піднялася ще на дві позиції за минулий рік», — додали в компанії.

Перше місце розділяють між собою Франція, Німеччина, Італія, Японія, Сінгапур та Іспанія (194 країн). Рейтинг замикає Афганістан (28 країн).

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Індекс паспортів Henley&Partners щоквартально аналізує візові правила 227 країн і територій світу, розподіляючи їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Рейтинг укладається понад 10 років у співпраці з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA), яка підтримує найбільшу у світі базу туристичної інформації.

Позиція країни в рейтингу визначається кількістю країн, у які її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз (без візи або з візою після прибуття). Паспорти усіх розглянутих країн є біометричними.

Нагадаємо, станом на початок січня 2023 року український закордонний паспорт посідав 36-ту позицію у міжнародному рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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