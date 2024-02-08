Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання — Finance.ua

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Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання

Особисті фінанси
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Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання
Паспорт в умовах воєнного стану: відповіді на популярні питання
Питання отримання, заміни та відновлення паспорта були й залишаються актуальними. Юридичний порадник для ВПО дав відповіді на найбільш поширені з них.
1. Дитині ВПО виповнилося 14 років. Де їй оформити паспорт?
Для оформлення паспорта можна звернутися на вибір до будь-якого зручного:
  • підрозділу ДМС України;
  • ЦНАПу;
  • паспортного сервісу (ДП «Документ»). Зверніть увагу! Місце реєстрації/фактичне проживання, наявність чи відсутність довідки ВПО значення НЕ має.
2. Паспорт втратили внаслідок бойових дій. Як його відновити?
Для оформлення паспорта замість втраченого / викраденого необхідно звернутися на вибір до будь-якого доступного підрозділу ДМС України, ЦНАПу чи паспортного сервісу (ДП «Документ»), подавши:
  • заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта;
  • витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
  • документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;
  • документи, що містять змінну інформацію (про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо).

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Новий паспорт має буде виготовлено у формі ID-картки не пізніше 20 робочих днів з дня подання усіх документів. Якщо здійснюється процедура встановлення особи (у разі, якщо заявник не може надати ніяких документів), цей строк не може перевищувати 2-х місяців.
3. Закінчився термін дії закордонного паспорта. Чи можна повернутися з ним в Україну?
Відповідно до п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, у разі коли громадянин, який постійно проживає в Україні, втратив паспортні документи за межами України або якщо строк дії таких документів закінчився під час перебування громадянина за межами України, або встановлено, що вони є недійсними з інших причин, документом, що дає право на в'їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним представництвом/консульською установою України за кордоном. Також новий «закордонний» паспорт можна виготовити в підрозділах ДП «Документ», які наразі є в більшості країн Європи.
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4. Не вклеєне фото в паспорт по досягненні 45 років. Тепер тільки виготовляти ID-картку?
Паспорт-книжечка обмінюється на ID-картку, серед іншого, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років. Тому якщо протягом місяця після досягнення певного віку Ви не вклеїли фото до паспорта-книжечки, наступним Вашим паспортом буде ID-картка.
Зверніть також увагу: вклеювання фотографії не здійснюється за відсутності технічної можливості.
5. Чи можна виготовити паспорт за кордоном?
Оформити новий /обміняти «внутрішній» чи «закордонний» паспорти, а також зробити це все одночасно можна в підрозділах ДП «Документ» за кордоном. Сервісні центри вже відкриті у Польщі, Німеччині, Туреччині, Чехії, Словаччині, Італії, Іспанії тощо.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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