Банкір дав прогноз, що буде з курсом валют у березні — Finance.ua

Банкір дав прогноз, що буде з курсом валют у березні Сьогодні 14:00 — Валюта

Банкір дав прогноз, що буде з курсом валют у березні

У березні ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох головних взаємопов'язаних економічних, воєнних та соціальних факторів, а курсові показники будуть дуже подібними до лютневих. Такий прогноз у коментарі озвучив начальник департаменту казначейства «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Серед зазначених факторів експерт виділив стратегію НБУ з лібералізації валютного ринку. Він вважає, що запроваджений режим «керованої гнучкості» буде продовжено, а відтак на міжбанку очікується вільне курсоутворення з частими змінами курсів.

«При цьому ці зміни залежатимуть від рівня попиту та обсягів валютних інтервенцій регулятора, покликаних врівноважити попит і пропозицію. Своєю чергою, готівковий ринок відповідно реагуватиме на будь-які курсові зміни міжбанку, „копіюючи“ їх з додаванням маржі фінустанов. До того ж ми не виключаємо, що за сприятливих умов, регулятор продовжить тактику на зближення курсів», — зазначив банкір.

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Інший вагомий фактор впливу на валютний ринок — системна макрофінансова допомога Україні. За словами Лєсового, транш від Японії на 4,7 млрд дол., березневий транш від ЄС у розмірі 4,5 млрд євро дадуть змогу покрити частину видатків, накопичених з початку року. Також Україна очікуватиме на фіндопомогу з інших джерел: США, МВФ, країн-партнерів. Банкір нагадав, що за розрахунками урядовців, щомісяця Україна потребуватиме до $3 млрд зовнішніх коштів.

Вплив на валютний ринок матиме також розвиток економіки та усунення експортно-імпортних перешкод.

«Епопея з блокуванням кордонів — це неабияка проблема для розвитку експорту. Попри те, що новий морський коридор виявився досить ефективним, все ж потенціал експорту-імпорту через авто- та залізничні шляхи з Європою може стати вагомим джерелом отримання валютного виторгу», — наголосив Лєсовий.

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Виділив експерт також фактор суспільних настроїв.

«Вже понад 3 місяці інформаційна лихоманка неабияк шкодить суспільній єдності. Накопичена втома, почасти слабкий суспільний „імунітет“ до ворожих ІПСО здатні розхитати суспільство, посилюючи панічні та ажіотажні настрої, внутрішні суперечки, що віддзеркалюються майже на всіх сферах життя, і валютний ринок не винятком. Ірраціональний чинник здатен перекреслити всі здобутки, а будь-якій надмірний сплеск попиту на валютному ринку потребуватиме додаткових і оперативних зусиль для його тамування», — зазначив Лєсовий.

За прогнозом експерта, у березні переважатимуть такі основні характеристики валютного ринку:

курсові показники у березні будуть дуже подібними до лютневих: курсовий коридор на міжбанку буде в межах 38−40 грн/$ та 41−43 грн/€, а на готівковому ринку — 38,25−40,5 грн/$ та 41,5−43,5 грн/€;

поточні зміни на міжбанку будуть досить звичними — до 0,2 грн, на готівковому ринку зміни курсів складуть до 0,5 грн в комерційних банках та до 0,7 грн в обмінних пунктах;

різниця між курсами купівлі та продажу не зазнає особливих змін: на міжбанку вона буде мінімальною (до 0,1 грн), а на готівковому ринку до 0,5 грн у банках і до 1 грн в обмінниках;

на готівковому ринку фінустанови конкуруватимуть між собою за продавців валюти: різниця між курсами купівлі складе 0,1−0,2 грн.

«Зі стратегічного боку у березні валютному ринку не загрожують жодні нові потрясіння. Водночас кожен з факторів здатен внести вагомі корективи на ринок, а наслідки такої „корекції“ вирахувати майже неможливо: війна — це ті реалії, які роблять будь-які прогнози досить умовними», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

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