Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро — Finance.ua

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро Сьогодні 10:02 — Валюта

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив 1 млрд 864 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

При цьому банки ввезли за січень 1 млрд 623 млн доларів і євро на 235 млн доларів в еквіваленті.

За даними НБУ, за січень із України вивезли валюти на 69 млн доларів.

Нагадаємо, населення України у січні 2024 року купило у банках 1,103 млрд доларів — рекордний за 11 років обсяг валюти.

Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Населення України у січні погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно з груднем (39,75 грн/долар). Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики — 40,29 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

як прогнозує кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, українці зможуть відчути здорожчання валюти вже до початку другої половини 2024 року;



українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.

Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто стежить за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.