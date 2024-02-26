Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Валюта
195
Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив 1 млрд 864 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року (3 млрд 208 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.
При цьому банки ввезли за січень 1 млрд 623 млн доларів і євро на 235 млн доларів в еквіваленті.
Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За даними НБУ, за січень із України вивезли валюти на 69 млн доларів.
Рекордний попит: банки збільшили ввезення в Україну готівкових доларів та євро
Нагадаємо, населення України у січні 2024 року купило у банках 1,103 млрд доларів — рекордний за 11 років обсяг валюти.
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців. Населення України у січні погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно з груднем (39,75 грн/долар). Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики — 40,29 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

  • як прогнозує кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, українці зможуть відчути здорожчання валюти вже до початку другої половини 2024 року;
  • українська нацвалюта залишається досить недооціненою щодо долара. Так, у оновленому Індексі Біг-Маку гривня посіла восьме місце з кінця у списку недооцінених валют світу.
Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто стежить за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.